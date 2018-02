Bitcoin dnes ztratil až 13 procent. Kryptoměna prudce klesá již několik seancí kvůli obavám ze zásahů regulačních úřadů a panice investorů. Minulý týden pak bitcoin zažil nejhorší týdenní propad od roku 2013. Ještě v prosinci se přitom bitcoin prodával za téměř 20.000 dolarů a za celý loňský rok zpevnil o více než 1300 procent.

Propadly i další kryptoměny

Na burze Bitstamp se bitcoin propadl až na 5920 dolarů, nejníže od poloviny listopadu. Poté mírně oživil. Kromě bitcoinu tento týden výrazně ztrácejí i další kryptoměny.

V poslední době se stále častěji objevují zprávy o snaze omezit obchody s bitcoiny a jejich používání. Naposledy v neděli britská banka Lloyds Banking Group oznámila, že zakáže zákazníkům používat kreditní karty k nákupu bitcoinů. Připojila se tak k americkým gigantům JPMorgan Chase & Co. a Citigroup. V pondělí navíc Indie uvedla, že plánuje kroky, po kterých budou virtuální měny v jejím platebním systému nelegální a hodlá regulovat obchodování s majetkem napojeným na kryptoměny. Bitcoinová bublina splaskla: Hodnota kryptoměny prudce klesá

Spekulace a nafouknutá bublina

Příznivci kryptoměn upozorňují, že krátkodobé výkyvy cen se dají očekávat a nenarušují sílu a hodnotu technologie blockchain, o kterou se opírají. Vývoj jejich cen je však do značné míry způsoben spekulativními investicemi a kritici kryptoměn tvrdí, že jsou jen velkou bublinou, která splaskne.