Roboti nejspíš nahradí nejprve účetní. Budou rychlejší a levnější

Neustálý vývoj umělé inteligence s sebou přináší i nahrazování lidí v určitých profesích. Otázkou tak zatím bylo jen to, kdo bude první na řadě. Podle expertů by roboti mohli snadno nahradit účetní. Omezí se tím hlavně chyby v účetnictví a zrychlí se jejich proces. Informaci přinesly Hospodářské noviny.

Spousta stránek na internetu nabízí výpočet, s jakou pravděpodobností roboti nahradí vybrané povolání. Mezi kandidáty jsou na předních příčkách účetní, kteří dnes velice chybí zaměstnavatelům, a firmy je lákají na výhodné platové podmínky.

Děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislav Mejzlík popsal, proč může tuto práci nahradit software. Účetní doklady již dnes pracují v programech se shodnými daty. V jedné firmě účetní doklad vytiskne, pošle do druhé firmy, kde ho jiný účetní zase zadá do počítače. „Je to stejný počítač, někdy třeba i se stejným účetním programem. Nebude těžké naprogramovat, aby si to počítače vyřešily mezi sebou,“ uvedl v HN Mejzlík.

Takový proces stojí firmy po celém světě několik miliard dolarů, řekl Mejzlík. Lidský faktor označují odborníci za hlavní brzdu v účetnictví, které má být především rychlé, levné a hlavně bezchybné.

V dnešní době již účetnictví prochází digitalizací a rostoucí automatizací, děje se tak uvnitř systémů jedné firmy. Dalším krokem by mělo být propojení počítačů firem, které spolu obchodují. K fungování procesu je potřeba zvládnout integraci systémů mezi jednotlivými podniky. Pokud počítače zvládnou vzájemné porozumění mezi jednotlivými podniky, zbývá jen vyřešit robotizované zpracování dokladů a jejich elektronickou archivaci. „Tohle vše IT firmy dokážou naprogramovat, pokud taková poptávka vznikne,“ řekl Mejzlík.

Některé softwarové firmy se již na budoucnost robotů v účetnictví připravují. „Připravujeme například integraci, kdy budeme automaticky přenášet data z EET do našeho digitálního systému,“ uvedla Hospodářským novinám Eva Vašíková ze společnosti BezŠanonu.cz, která se zabývá elektronickým vedením účetnictví.

Programy, které nahradí lidské bytosti, zlevní práci a omezí chyby, které lidský faktor bohužel dělá. Odstraní i další problémy, jako například změny účetních zákonů a předpisů. „Účetní se mě ptají, kdy přestanou ty změny. Odpovídám jim, že si vybrali špatný obor,“ řekla prezidentka Svazu účetních Jana Pilátová.

Účetní ale o práci nakonec nepřijdou. Stát se z nich mají učitelé softwarových robotů.

