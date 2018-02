Na neférové platy a „zazděnou“ kariéru si v práci stěžují ženy i muži

S nerovnými podmínkami se na pracovišti setkaly tři pětiny žen a dvě pětiny mužů. Znevýhodnění se nejčastěji týkalo finančních odměn, postupu na vyšší pozici či přijímání do zaměstnání. Výsledky přinesl průzkum, který se dlouhodobě zabývá problematikou rovného odměňování. Společně na něm spolupracoval Sociologický ústav Akademie věd ČR, Nesehnutí a Otevřená společnost. Do průzkumu se zapojilo 1032 lidí nad 15 let.

„Znevýhodnění (na trhu práce) u žen je často způsobeno genderovým hlediskem, zatímco muži jsou častěji znevýhodnění na základě věku,“ uvedla spolupracovnice oddělení Gender asociologie sociologického ústavu Marta Vohlídalová. Oddělení spolu s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum provedlo.

Celkem tři z deseti dotázaných míní, že víc jsou na trhu práce znevýhodněny ženy. Častěji si to myslí ženy, a to přes dvě pětiny z nich. Souhlasí s tím 16 procent mužů. Ti jsou naopak častěji přesvědčeni, že pozice obou pohlaví není rozdílná. Myslí si to téměř třetina mužů ataké 11 procent žen. Znevýhodnění pociťují víc lidé v regionech s vyšší nezaměstnaností.

Ženy problém vnímají palčivěji

Nerovné odměňování považuje za významný problém víc než 80 procent žen a 56 procent mužů. Podle valné většiny dotázaných ženy vydělávají méně kvůli tomu, že se starají o děti a mají kvůli nim přestávku v kariéře. Dalším důvodem je to, že ženy pracují v hůř placených oborech. Příznivé nejsou ani podmínky pro slaďování práce a rodiny. Příčinou je i to, že ženy jsou méně na vedoucích pozicích a muži kladou kariéru na první místo, uvedli lidé v průzkumu.

Sedm z deseti respondentů a respondentek vidí za rozdílným výdělkem žen a mužů předsudky o menších pracovních schopnostech a výkonnosti žen. Dvě třetiny lidí si myslí, že zaměstnavatelé platí ženám méně úmyslně. Podle víc než poloviny osob roli hraje ale i to, že se ženy bojí říct si o víc peněz.

Muži většinou berou víc

Zhruba třetina lidí míní, že jsou ženy u nich ve firmě odměňovány hůř než muži. Zhruba tři pětiny dotázaných řekly, že u nich v podniku existují pravidla transparentního odměňování. Tam, kde tyto regule jsou, cítí znevýhodnění 27 procent lidí. Na pracovištích, kde jasná mzdová pravidla nejsou, pociťuje znevýhodnění 59 procent lidí.

Lidé podporují ke zlepšení situace také slaďování práce a rodiny, úpravy legislativy adůslednou kontrolu a postihování zaměstnavatelů. Víc žen by se klonilo k povinnému zveřejňování anonymizovaných statistik o výdělku.

Dotazy, které se týkaly soukromí, dostaly při pohovorech tři pětiny dotázaných žen a čtvrtina mužů. Zkušenost s tím mají nejčastěji pracovnice od 30 do 44 let a pracovníci od 45 do 59 let. „Ženy, které mají děti, se s těmito dotazy setkávaly významněji častěji než ty bezdětné,“ uvedli autoři průzkumu.