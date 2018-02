Jana upadla na zasněženém chodníku a trpí následky. Na odškodné čekala tři roky

Do Česka dorazil mráz a někde je i sníh. Paní Jana na takové počasí ale nemá dobré vzpomínky. Před třemi lety uklouzla na neodklizeném městském chodníku a měla komplikovanou zlomeninu kotníku. Léčila se několik měsíců a dodnes má trvalé následky. Než se Jana domohla odškodnění, trvalo to tři roky. Co musíte dělat, pokud se zraníte na chodníku?