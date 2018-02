Odbory chtějí ještě letos zvýšení platů. O kolik a od kdy, to ještě řeknou

„Ujistili jsme, že budeme požadovat růst platů v letošním roce. Na požadavku se se svazy dohodneme podle vývoje ekonomiky. Nemáme zájem ze zvýšení platů dělat předvolební téma (před podzimními komunálními volbami), chceme proto začít vyjednávat brzy,“ uvedl Středula.

Loni odbory začaly s tehdejší vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD) o růstu platů jednat na konci dubna. Letos by k jednacímu stolu předáci chtěli s ministry zasednout ještě dřív, a to už na přelomu března a dubna. Své požadavky chtějí prosazovat do střednědobého rámce rozpočtu. Zahájení jednání bude záviset na vzniku nové vlády, dodal Středula.

Školské odbory požadují, aby v roce 2020 výdělek učitelů dosahoval 130 procent průměrné mzdy, která v Česku za tři roky bude. Svůj záměr podpořily peticí za kvalitní vzdělávání, kterou podepsalo 23 tisíc lidí.

Podle Středuly premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) odborářům odepsal. Slibuje kantorům v roce 2021 plat 46 tisíc korun a nepedagogickým pracovníkům 22 700 korun, upřesnil šéf ČMKOS. Dodal, že pokud se částka na takové přidání nepromítne do střednědobého rámce rozpočtu a do rozpočtů pro jednotlivé roky, nedá se slibům věřit.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni ve třetím čtvrtletí ve veřejném sektoru pracovalo 680 800 lidí. Průměrný plat dosahoval 30 837 korun, meziročně se zvýšil o 7,8 procenta. Polovina lidí vydělávala víc než 28 958 korun hrubého měsíčně.