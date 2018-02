V Česku docházejí řemeslníci. Hana prozradila, proč se učí na lakýrnici

V celém Česku by se uživilo dalších 30 tisíc malířů, je jich tu jen 15 tisíc. Řemeslníků je tak málo, že na ně lidé čekají i půl roku. Například obkladači mají práci i na několik měsíců dopředu. Nové talenty v oboru se snaží vychovat Střední odborná škola Jarov v Praze, jedním z nich je i budoucí lakýrnice Hana. Podle ředitele Miloslava Janečka je problém v kampani, která mladé na začátku 90. let vyzývala ke studiu maturitních oborů. Počty studentů na učilištích tak poklesly, že docházelo i k uzavírání celých oborů. Na „vymření“ už byli třeba kominíci, teď je kritický nedostatek sklenářů.

„Chybí všechna řemesla. Nejsou to jenom malíři. Když budu mluvit za stavební řemesla, protože jsme hlavně stavební a zahradnická škola, tak ve stavebním zaměření chybí absolventi všech oborů,“ popsal pro Blesk Zprávy ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček, aby dodal: „Absolutní nedostatek je teď u oborů jako tesař, pokrývač, klempíř, absolventi těchto oborů se vyvažují zlatem, těch je absolutně nejméně.“

Ve škole je prý naopak zájem o obory jako instalatér nebo truhlář, zvyšuje se zájem také o zámečníka. Nedostatek řemeslníků je podle ředitele ale obrovský problém. Ačkoli bylo i hůř, situace je stále neutěšená.

Krize od 90. let a výpadek generace řemeslníků

„Posledních několik let sledujeme zvyšující se zájem o řemesla. Mění se to trošku k lepšímu. Ne, že by se zásadně zvedal počet žáků, zůstává konstantní, nebo se zvedá jen mírně. I to, že zůstává konstantní, je ale úspěch, protože počty deváťáků stále klesají a ještě několik let klesat budou,“ vysvětlil ředitel. Nelze tedy dobře říct, jaký bude vývoj a osud řemesel do budoucna. Současnou situaci ale Janeček považuje za úspěch.

Původ celé krize Janeček vidí v 90. letech. „Do České republiky přišlo hodně peněžních ústavů, i ze zahraničí, které nabíraly nové zaměstnance. Byla velká poptávka po úřednících, absolventech obchodních akademií a začalo se hodně mluvit o tom, jak se člověk bez maturity neuplatní. V této době začal úpadek řemesel,“ nabídl svůj pohled.

Ředitelova slova potvrdil také Pavel Žatečka, výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů. Podle něj vypadla v podstatě celá jedna generace řemeslníků. Problém vidí i v tom, že „nemáme žádné vzory“. Ovšem minimálně na řemeslném poli by se podle něho možná našlo řešení, byla by jím Mistrovská zkouška. Cechy jsou pro její zavedení právě i proto, aby učni měli ke komu vzhlížet.

„Současná situace je taková, že chybí celá generace třicetiletých. Nejen malířů, ale řemeslníků všeobecně. Pokud to dobře dopadne, tak se nám v poslední době objevuje trochu větší zájem o řemeslo a to je dobře, protože rodiče trochu pochopili, že dobrý a chytrý řemeslník se dobře uživí a má otevřené dveře,“ potvrdil Blesk Zprávám Žatečka.

Hana: K chlapeckým řemeslům jsem tíhla odmala

Podle Žatečky je práce malíře vhodná také pro dívky, je to prý taková prodloužená ruka bytového designéra. A právě dívky jsou v takové práci precizní. Na Jarově už pár takových studentek mají a zájem mezi nimi dál roste. Malířka a lakýrnice Hana je ve škole spokojená. Studentka prvního ročníku má v současnosti nejraději práce se dřevem jako třeba tmelení nebo renovaci nábytku.

„Ve škole se učíme jak normální předměty, jako je čeština, matika nebo angličtina, tak odborné předměty, jako jsou technologie, nauka o materiálech nebo kreslení. Já jsem odmalička tíhla k chlapeckým řemeslům, dělala jsem se dřevem a podobně, nakonec jsem se rozhodla pro malířinu,“ popsala Hana svoji studijní volbu. U řemesla by ráda zůstala i do budoucna. Studenti jsou vždycky týden na praxi a týden ve škole. Ve svém „kurzu“ je Hana jediná dívka. Nic si z toho ale nedělá, naopak. Všichni jsou na ni prý hodní.

Díra na trhu práce, která nedostatkem odborníků vznikla, pak dává prostor lidem, kteří se jako poučení laici snaží neutěšenou situaci vytěžit. Jde například o služby hodinových manželů.

Kominíci už byli na vymření

„Nese to s sebou mnohá nebezpečí nekvalitní práce, která na první pohled nemusí být vidět. Například malíř, když někde vymaluje obývák, může to na první pohled vypadat velice hezky a člověk může být spokojený, ale pokud malíř použil špatný materiál, špatnou technologii, tak se může stát, že to za půl roku začne praskat, odlupovat se a podobně. Následná oprava je pak daleko dražší. Znamená to odstranit nátěr, použít penetraci a tak dále,“ dodal ředitel Janeček.

Podle Žatečky se pak taková práce těžko reklamuje, protože hodinový manžel obvykle do žádného cechu nepatří. Reklamovat práci řemeslníka je totiž možné právě tam, což chrání spotřebitele před nejrůznějšími vykuky.

Nedostatek řemeslníků je potom celosvětový fenomén. V Česku jich chybí asi 300 tisíc a to napříč všemi obory. Navzdory pomalému růstu zájmu o studijní obory tak poptávka dlouhodobě překračuje nabídku.

Před deseti lety byl podle ředitele hlad po kominících. Na celé škole se učili tři. Až po změně legislativy, která nařídila kontroly komínů, se situace zlepšila. Ze tří studentů bylo o rok později 25 studentů. A obor se začal učit také jinde než na Jarově. Ten byl totiž poslední, který ještě kominíky připravoval k výkonu povolání. V současnosti je to podobné se sklenáři. Ti už se učí také pouze na Jarově a dali by se napočítat na prstech jedné ruky.