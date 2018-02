Jako za komunistů. V Česku je na 200 obcí, kde pracují úplně všichni

V České republice momentálně pracuje nejvíce lidí za posledních dvacet let a země má nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí EU. Podle odhadů je na trhu až 250 tisíc volných pracovních míst a reálně je schopno okamžitě začít pracovat „jen“ 130 tisíc lidí. Některé obce dokonce u položky nezaměstnanost evidují čistou nulu a dávají tak vzpomenout na stoprocentní zaměstnanost před listopadem 1989.

Obec Komorovice na Pelhřimovsku má necelých 200 obyvatel, z toho 130 jich je v produktivním věku. A všichni do jednoho mají momentálně práci. Celkem 18 volných pracovních míst, která obec eviduje, tak zůstává už delší dobu neobsazených.

„V blízkosti obce jsou dva velké podniky a ty zaměstnávají lidi. Klíčovou roli hraje i dálnice D1, která vede dva kilometry od nás, a díky tomu se v okolí firmy usídlují,“ říká starosta Komorovic Přemysl Jež, který je za dlouhodobě minimální nezaměstnanost rád. Jenže to s sebou nese i nevýhody.

Starosta: Firmy blokují rozvoj obce

Obec řeší problémy s chybějícími pozemky, což brzdí její rozvoj. „Výstavby těch firem vyvolávají jiné problémy. Jako starosta se potýkám s tím, že nemám ani jednu volnou parcelu na rodinné domy. Lidé spekulují, a pokud už nějaké prodávají, tak raději firmám než obci,“ popisuje Jež. V obci se tak nemohou stavět žádné nové rodinné domy.

„O hluchého ajťáka firmy nestojí.“ Ondru meningokok připravil o sluch, teď maluje poníky

Přestože nulová nezaměstnanost může na první pohled působit unikátně, na Pelhřimovsku rozhodně nejde o výjimku – stejné je to v dalších patnácti obcích. A podobná situace panuje v celém Česku, podle aktuálních čísel úřadu práce má momentálně nulovou nezaměstnanost celkem 186 obcí. Loni v létě, kdy je obecně vyšší zaměstnanost kvůli poptávce po sezónních pracovnících, jich bylo dokonce více než 200.

Úřad práce momentálně eviduje celkem 216 tisíc volných pozic, což je o 81 tisíc více než před rokem. Dalších až 40 tisíc míst podle analytiků tuzemské firmy na úřad ani nehlásí, takže reálně zaměstnavatelé shánějí více než čtvrt milionů pracovníků.

Volná pracovní místa | Archiv CNC

„Půl člověka“ na jedno volné místo

Jenže podle nového šetření statistického úřadu je momentálně schopno okamžitě nastoupit do práce jen 130 tisíc lidí. To znamená, že na jednu pozici mají firmy k dispozici 0,5 uchazeče o práci. „S každým dalším měsícem či čtvrtletím je situace na českém trhu práce stále napjatější. Pro firmy je ještě obtížnější nacházet nové zaměstnance, aby dostály objednávkám. A netýká se to jen kvalifikovaných lidí v průmyslu, ale nyní už i ve službách,“ zmínil Petr Dufek, analytik ČSOB.

Video Duel Blesku: Kdy se Češi dočkají vyšších platů? - Blesk TV/D. Budai, J. Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Dufek upozorňuje také na část lidí, kteří jsou sice v evidenci úřadu práce, ale pracovat nechtějí nebo nemohou. „Nelze si nevšimnout výrazného rozdílu mezi zmíněnými 130 tisíci podle výběrových šetření a více než 200 tisíci vycházejícími ze statistik úřadů práce. Mezi nezaměstnané se v případě výběrových pracovních sil totiž počítají lidé, kteří skutečně práci hledají a jsou ochotni do ní během dvou týdnů nastoupit. Je jich proto zcela logicky méně než těch, kteří se „jen“ zaregistrují na pracáku,“ uvedl ekonom. Jde podle něj například o lidi v částečném invalidním důchodu, předčasném starobním důchodu nebo v domácnosti. Ti by pracovat chtěli, ale není pro ně příležitost.

Podle expertů je situace v Česku dlouhodobě neudržitelná. „Pokud se více než 200 tisíc volných míst na trhu nepodaří obsadit, firmy budou zvažovat přesun výroby do zahraničí. Paradoxně si tím můžeme podřezat větev a ve výsledku si dokonce ohrozit nízkou nezaměstnanost,“ je přesvědčen Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje například pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz.

Pětina lidí bez práce

Nízká nezaměstnanost ovšem není realitou napříč republikou. Některé regiony, například sever Moravy nebo Jesenicko, vykazují nezaměstnanost nad sedmi procenty, což je dvojnásobek celostátního průměru. Třeba v okrese Jeseník se nachází hned 10 obcí, které mají nezaměstnanost nad 10 procenty. Je to případ i Bílé vody, kde je bez práce bezmála pětina produktivních obyvatel.

„Jde to ruku v ruce s nízkým vzděláním místních lidí. Nepůjdou tady žádné firmy, které ví, že tady neseženou adekvátně vzdělaný personál,“ myslí si starosta Bílé Vody Miroslav Kocián. Obec tak podle něj poskytuje lidem „na podpoře“ veřejně prospěšné práce. A oni si pak často hledají nějaké sezónní brigády. „Spousta těch nezaměstnaných je přes zimu na úřadu práce a přes léto obnoví svou živost. Jsou to často sezónní pracovníci a pracují třeba v zemědělství. Ale v zimě, kdy je práce méně, jsou doma,“ popisuje starosta.

V průběhu jara až podzimu je tak nezaměstnanost v obci nižší, i když rozhodně ani zdaleka neklesá k republikovému průměru. Například v srpnu 2017 činila 10,1 procenta.