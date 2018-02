Ústavní soud bude řešit vepřín v Letech. Akcionář se bojí tunelování

„Ústavní soud vyřizuje stížnosti proti vládním usnesením zřídka, taková podání by se dala spočítat na prstech obou rukou,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Soud by se měl s podnětem vypořádat v průběhu tohoto roku. Průměrná délka vyřízení stížností je zhruba deset měsíců. „V tomto případě asi nemohlo být zasaženo do ústavních práv nikoho. Moc si nedokážu představit, jak by takové podání mohlo být úspěšné,“ uvedl ústavní právník Jan Kysela.

Kabinetu návrh na koupi předložilo ministerstvo kultury v čele s Danielem Hermanem (KDU-ČSL), pod nějž celá agenda letenského vepřína spadala. Herman si myslí, že soud stížnost „shodí ze stolu“, tehdejší kabinet a především ministerstvo kultury podle něj postupovaly při transakci maximálně zodpovědně.

Snahu o vybudování důstojného pietního místa na místě tábora v Letech dotáhla do konce až loni v létě Sobotkova vláda. S majiteli vepřína se dohodla na odkupu areálu, stát firmě Agpi zaplatí 450 milionů korun. Minoritní akcionář Petr Vrba se ale obává, že peníze společnost vytuneluje. Proti usnesení valné hromady společnosti Agpi o převodu vepřína na stát proto v lednu podal žalobu.