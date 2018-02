Česká pošta zdražuje obyčejný dopis i těžší balíky: Připlatíme si až 39 korun

Česká pošta ode dneška zvyšuje cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Doporučené psaní zdražuje o šest korun na 44 Kč. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdražily, zvyšují se ale ceny u výrazně těžších zásilek. Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních služeb.

Množství posílaných dopisů v posledních letech klesá, přesto v celkovém objemu stále dominují. Ročně jich lidé pošlou stovky milionů. Jen v roce 2016 se ale snížil počet doručených obyčejných psaní o 11 procent.

Pošta zruší přes 2000 poboček, převezmou je místní. Dana jednu otevřela v koloniálu

O tři koruny podražily i obyčejné zásilky s vyšší hmotností. Například poslání dopisu do 100 g vyjde na 23 korun a půlkilová zásilka na 27 korun. Podobně například doporučené psaní o hmotnosti jeden kilogram bude stát 60 Kč.

U balíků Do ruky a Na poštu zůstaly stejné ceny v nejnižší kategorii do dvou kg, pro těžší zásilky se sníží počet hmotnostních kategorií. Zatímco do zhruba deseti kg po tomto kroku zásilky mírně zlevnily, balíky o vyšší hmotnosti podražily.

„Neměla jsem čas si dojít k lékaři nebo se najíst," říká Hana o práci pošťačky. Ženy se při práci doručovatelky neuvěřitelně nadřou. Paní Hanu kvůli ní postihly nejednou zdravotní komplikace. Dost často neměla čas ani na jídlo ani na záchod.

Například poslání desetikilového balíku Do ruky vyjde nyní nově na 163 korun, což je o sedm korun méně než dříve, balík o hmotnosti 20 kg naopak podražil o 39 Kč na 247 korun. Pošta naposled zvyšovala cenu známky pro vnitrostátní doručování v roce 2016.