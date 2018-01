Zeman zveličil migraci, nemáme moc společného, řekl Babiš v Německu. Stále ho ale podporuje

„Téměř vůbec nic,“ odpověděl Babiš stručně na otázku, co má společného se Zemanem. „Poslouchejte, je to můj prezident. Podporoval jsem ho. Nemáme sice vždycky stejný názor, ale on mě také podporoval,“ řekl pak na další dotaz český premiér v demisi, který také vyjádřil spokojenost s výsledkem prezidentských voleb.

V Německu ho vidí jako populistu

„Jeho problém spočívá v tom, že vy, západní novináři, kopírujete všechny hlouposti, které napíšou jeho nepřátelé. Je proti němu vedena kampaň. Ale i já jsem ho v některých bodech kritizoval,“ uvedl dále Babiš, který před druhým kolem voleb Zemanovi doporučil, aby se distancoval od svých nejbližších spolupracovníků - kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Jak to bude dál se stíháním Babiše? Ve čtvrtek má ve schránce usnesení

Šéf vládní strany ANO také vyjádřil názor, že Zeman zpočátku zveličoval téma migrace. Především se ho ale podle něj chopila pravicově extremistická strana v Česku. Jakou má na mysli, neupřesnil.

Babiš dále prosazuje svůj menšinový kabinet

Babiš, který je v Německu stejně jako Zeman často označován za populistu, byl v rozhovoru dotázán i na amerického prezidenta Donalda Trumpa a někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, tedy dvojici politiků, s nimiž bývá často srovnáván. „S Trumpem jsem měl dříve společné to, že jsme oba měli české ženy. To je všechno. A co se týče Berlusconiho: Nemám žádné televize, jen jeden hudební kanál,“ řekl Babiš. Mynáře k prověrce nutit nechtějí. Babišova vláda odmítla přísnější režim pro kancléře

Současný premiér se vyjádřil také k tvorbě vlády. Zopakoval, že by nejraději stál v čele menšinového kabinetu. Uvidí se podle něj, koho si do svého čela na nadcházejícím sjezdu zvolí sociální demokraté. „Ale jsem zklamán ze všech stran, které se z různých důvodů zdráhaly podpořit moji vládu,“ uvedl.