„Googlíte“ si nemoci? Nejspíš se dočtete, že máte rakovinu

Skoro polovina pokusů o stanovení diagnózy nemoci pomocí vyhledávače Google skončí strachem, že člověk trpí rakovinou. Vyplývá to z celosvětového průzkumu, který podnikla medicínská firma Bupa. U rakoviny podle něj končí i vyhledávání běžných zdravotních problémů, jako je bolest hlavy. Výsledkem pak je, že lidé jsou z vyhledávání úzkostliví.

Minimálně jeden odkaz na první stránce vyhledávače obsahuje slovo rakovina. Takový je podle průzkumu výsledek pokusu stanovit si diagnózu po internetu. Platí to pro 47 procent případů.

U některých zdravotních problémů se pak slovo rakovina objevuje na vyhledávači častěji. Je to například u zácpy, kde se rakoviny týká rovnou poloviny výsledků vyhledávání. U bolesti v krku je to třetina výsledků.

Průzkum zároveň zjistil, že nemoci si na Googlu vyhledává šest z deseti uživatelů internetu. Polovina z nich ale pak nepokračuje k lékaři, ani praktickému. Buď se bojí, že by plýtvali jeho časem, nebo se naopak bojí, co by jim řekl.

Podle samotných statistik Googlu se nemocí týká každé dvacáté vyhledávání. Nejvyhledávanějšími nemoci v anglicky mluvících zemích jsou cukrovka, deprese, úzkost, hemeroidy, kvasinková infekce a lupus. Pro Česko podobná statistika neexistuje, ale český výraz „nemoc“ byl podle Google Trends v posledním roce vyhledávaný často s heslem „Miloš Zeman“.

Profesorka Helen Stokes-Lampardová z Royal College of General Practitioners k problému řekla, že pokud už někdo na Googlu vyhledává nemoci, měl by být velice opatrný. „Doktor Google není vzdělaný profesionál. Existuje na něm spoustu závadných a nesprávných informací,“ sdělila k průzkumu.

Vyhledávání nemocí přineslo kyberchondrii

Stanovování diagnóz podle internetu je tak rozšířené, že vznikl pojem kyberchondrie. Označuje člověka, který na internetu vyhledává nadměrné množství informací o zdraví a zdravotní péči. Kyberchondrie je považována za specifickou formu hypochondrie.

Problému se jako první věnovali výzkumníci Ryen White a Eric Horvitz v roce 2008. Pojem definovali jako „nevídaný nárůst zájmu o příznaky nemocí, založený na hledání odkazů a získávání odborné literatury na webových stránkách“. Provedli studii s následující analýzou, jejímž výsledkem bylo:

Vyhledávání nemocí na internetu lidi znepokojuje, hlavně když nemají medicínské vzdělání ;

Když člověk vyhledá nemoc na internetu, zvyšuje se šance, že pak půjde k lékaři ;

Lidé se zaměřují na horní výsledky vyhledávaní, nedělají hlubší analýzu a opomíjejí, že ke stanovení kompletní diagnózy je třeba pracovat i s charakteristikami, jako je pohlaví, věk nebo rodinná analýza ;

Lidé si myslí, že výsledky jsou řazeny podle závažnosti onemocnění, ve skutečnosti to ale obstarávají matematické algoritmy ;

Je rozdíl mezi internetovou lékařskou poradnou a vyhledáváním jednotlivých výrazů.

Google se snaží pomoct

Že vyhledávání nemocí a symptomů je rozšířené, si uvědomuje i samotný Google. V posledních letech upravil algoritmy tak, aby zobrazovaly co nejrelevantnější výsledky, získané z odborných zdrojů. U většiny běžných nemocí zobrazí při anglickém vyhledávání seznam příznaků, léčebných možností a kontaktů na doktory.

I společnost ale upozorňuje, že je třeba brát výsledky s určitou rezervou a vždy v případě přetrvávajících problémů zajít k reálnému doktorovi. Jen ten bude doopravdy schopný určit, jakým problémem člověk trpí.