Měsíc může za nehody: Ve středu přijde superúplněk, na silnicích tak hrozí tragédie

Podle analytiků z Allianz mají jejich klienti o úplňku značné problémy. V pojišťovně vzroste počet pojistných událostí asi o 15 procent. Nejvíce pak přibývá pojištění odpovědnosti, úrazového a autopojištění. Nejhorší je potom celý den a noc před „magickou událostí“.

„I přes statistickou zajímavost nelze stavět jakoukoliv rizikovou strategii na fázích Měsíce. Uvážlivě bychom se měli chovat každý den – dnes, při úplňku i tři dny po něm. Pokud se například řidič z jakéhokoliv důvodu, třeba i kvůli únavě, necítí na to usednout za volant, ať raději neřídí,“ řekla ředitelka úseku řízení rizik Allianz pojišťovny Kamila Šimonová.

Kooperativa: Úplněk znamená nárůst asi o 20 procent

Dopady potvrdili také v Kooperativě. „V posledních letech registrujeme u pojištění vozidel před úplňkem zajímavý trend. Den před úplňkem často dochází k nárůstu pojistných událostí, například v roce 2017 jsme nárůst počtu nehod registrovali v osmi případech,“ popsal pro Blesk Zprávy mluvčí pojišťovny Milan Kaňa a dodal: „Celkem bylo v roce 2017 12 úplňků. Nárůst počtu nehod v tyto dny je v průměru asi 20 procent. Největší nárůst jsme zaznamenali 11. dubna 2017 (úplněk byl 12. dubna), kdy nám klienti nahlásili o 61 % více škod než v běžný dubnový den. Naopak ve čtyřech případech – březen, červenec, srpen a prosinec – jsme zaznamenali razantní snížení počtu nehod, a to v průměru o 45 procent.“ Smrt doma stojí VZP miliardu ročně. Mobilní hospice usilují o smlouvy s dalšími pojišťovnami

Podle něho lze tedy říci, že v tyto dni opravdu dochází k významným výkyvům, ale to jak negativním, tak pozitivním.

Oproti tomu v České pojišťovně žádné podobné výkyvy nezaznamenali. „Takovou skutečnost nemohu potvrdit. Spíše než astronomické jevy mají na řidiče vliv meteorologické podmínky. Typické je to právě v tomto období. Každoročně je řada motoristů překvapena a zaskočena příchodem zimního počasí. Ať je na obloze úplněk, či ne, zejména první týdny zimního počasí tak bývají pro řidiče kritické a vždy určitou dobu trvá, než si na nové podmínky na silnicích zvyknou,“ dodala pro Blesk Zprávy mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Expert: Nevyspání je nebezpečné jako alkohol

Ovšem podle dopravního experta Romana Budského měsíc vliv na řidiče má. A ne úplně malý. „Někteří vědci připouštějí, že úplněk může mít vliv na chování lidí a zvířat. Jsou tam různé biochemické a biofyzikální vlivy a tudíž by to mohlo působit. Řada lidí si stěžuje na to, že se jim v době úplňku hůře spí, jsou nervózní, že zkrátka a dobře jsou v daleko horší kondici,“ popsal pro Blesk Zprávy expert.

Vyražené zuby selfie tyčí a rána pěstí kvůli „dýšku“. I tohle proplácejí pojišťovny

Únava a nevyspání potom mohou podle Budského působit na kondici řidičů. „Je dokonce dokázáno, že skutečné nevyspání negativně ovlivňuje kondici šoférů. Hovoří se o tom například v souvislosti s letními horky a nevyspáním, to pak na řidiče působí podobně jako alkohol,“ dodal Budský s tím, že šoféři potom mohou bourat.

Říká se, že nevyspání může mít vliv jako jedno promile alkoholu. Což je podle Budského o sedm až osm procent vyšší pravděpodobnost, že řidič zaviní bouračku. U určitých skupin je to pak podle experta s únavou ještě trochu horší. Jsou to prý mladí do 25 let a lidé, kteří pracují na směny, což jim samo o sobě „rozhodí“ biorytmus.

„Únava se projevuje v nočních hodinách mezi druhou a pátou, ve dne se únava negativně projevuje odpoledne, mezi jednou až třetí hodinou,“ dodal expert.

Příčinou dalších nehod může být podle odborníka také jakýsi „syndrom pátku třináctého“. Člověk očekává, že nastalá situace může mít nějaký vliv, až si to svým způsobem může „přivodit“.

Co na to čtenáři?

„Při úplňku nemůžu spát. Asi to neplatí vždycky, ale po tom nedávným superúplňku jsem si druhý den připadala, jako kdybych předtím pařila do pěti do rána,“ popsala pro Blesk.cz čtenářka Kamila S. (27).

I podle Viviany (26) má úplněk pořádný vliv. Cítí se prý obvykle podrážděná a má sklony ke smutkům.

Na dalšího čtenáře, Jana M. (33), úplněk prý vliv nemá. „Mně úplněk nic nedělá, ale pamatuji si, jak mi kamarád barman kdysi říkal, že měl vypozorováno, že při úplňku jsou lidi divočejší, víc pijí a chovají se jako zvířata.“

Úplněk přijde už ve středu 31. ledna, další potom v pátek 2. března, v sobotu 31. března, v pondělí 30. dubna, v úterý 29. května, ve čtvrtek 28. června, v pátek 27. července, v neděli 26. srpna, v úterý 25. září, ve středu 24. října, v pátek 23. listopadu a poslední připadá na sobotu 22. prosince.