V Česku chybí až 15 tisíc IT odborníků. „Ajťák“ Jakub: Jen peníze nestačí

V Česku schází čím dál více programátorů, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Statistici upozorňují, že v posledních deseti letech se v tomto oboru počet zaměstnaneckých pozic zdvojnásobil. Jenže zároveň s tím roste i počet firem, které mají problémy podobné pozice obsadit. V posledních letech má problém najít IT odborníka až třetina firem, které se po něm shánějí. Platy v IT sektoru jsou přitom již tak vysoké, že odborníci již příliš neslyší na jejich zvyšování a hledají spíše jiné benefity.

Firmám často nezbývá nic jiného, než lovit IT odborníky u konkurence, kde je aktivně oslovují. „S aktivním oslovováním se setkávám na denní bázi, nejčastěji na síti LinkedIn,“ popisuje pro Blesk Zprávy běžné praktiky programátor Jakub. Problémem pro mnohé firmy ovšem může být i to, že IT specialisté patří k nejlépe placeným na trhu a jejich další působení pro ně není jen otázkou vyššího platu, který jim společnosti často ani nemohou nabídnout.

„IT odborníci patří dlouhodobě mezi nejlépe placené odborníky, jejich platy předloni dokonce svou výší předčily i platy ve finančním sektoru,“ vysvětluje Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje velký webový pracovní portál. Firmy si tak podle něj již nemůžou dovolit lákat na vyšší platy. Lidé v těchto pozicích totiž na zvýšení mzdy podle Dombrovského slyší až ve chvíli, kdy jim je nabídnut až o polovinu vyšší plat, čehož firmy v IT sektoru už nejsou schopny. Platy se podle něj stále zvyšují, ale už nikoli tak rychle, jako tomu bylo dřív.

To potvrzuje i Lenka Weichetová z ČSÚ. „Za poslední tři roky vzrostla průměrná mzda ICT odborníků o 5400 korun z 42 tisíc v roce 2013 na 47,4 tisíce v roce 2016,“ dodává. Meziroční nárůst se ale podle dostupných dat pohyboval pouze okolo pěti procent.

Odborníci na zvyšování platů příliš neslyší

„Nejvíce jsou tak noví zaměstnanci lákáni na další benefity, mezi ty nejžádanější pak patří časová flexibilita a možnost práce z domova,“ popisuje, nejčastější lákadla Dombrovský. Z analýz a průzkumů podle něj vyplývá, že důležité jsou pro vývojáře právě flexibilita, lepší a zajímavější projekty i lepší pracovní tým. „Samotné přeplácení už dnes nefunguje, protože je pro firmy často neúnosné a ti lidé na zvýšení platu třeba o deset procent prostě neslyší,“ dodává.

Tomu přikyvuje i programátor Jakub, podle kterého nemůže být diskuse o výši platu začátkem dobrého dialogu: „V první řadě by podle mého názoru měla být diskuse o roli, o mých schopnostech a co mohu udělat pro firmu.“ Rozhovor o penězích tak podle něj přichází na řadu až jako poslední.

Nedostatek IT odborníků je dlouhodobý

„Nedostatek IT odborníků v ČR je dlouhodobý, poptávka po nich se nesnižovala ani v době krize mezi lety 2010 a 2014,“ vysvětluje Dombrovský. Podle něj za to může i to, že programátory i další IT odborníky dnes shánějí i firmy, které se nezaměřují primárně na IT sektor. „Typickým příkladem je například finančnictví, které je dnes čistě technologickou záležitostí,“ dodává.

„IT je z pohledu našeho portálu druhé nejobsazovanější zaměření, samotná pozice programátor patří mezi trojici nejčastěji obsazovaných, v první desítce jsou ale i IT analytici a konzultanti,“ zmiňuje Dombrovský. Upozorňuje na to, že ale v IT je nejnižší počet reakcí na každou pozici: „Dá se říci, že počet dostupných lidí je výrazně menší než otevřených příležitostí.“

„V současnosti na základě odhadů, podle dat z pracovních portálů tu může být nějakých 10 až 15 tisíc neobsazených pozic v IT,“ míní Dombrovský. Skutečná čísla podle něj ale nikdo nezná. Nedostatek pracovníků v IT sektoru se podle něj navíc nepodaří vyřešit dříve než za pět až deset let.

To potvrzují i informace z ČSÚ. Práce v IT přibylo mezi roky 2006 a 2016 podle dat dvojnásobně. Zároveň však stále patříme ve srovnání se zbytkem EU hluboko do druhé poloviny žebříčku. Za tu dobu totiž podíl IT odborníků vzrostl z 1,8 procenta zaměstnanců na 3,6 procenta zaměstnanců.

Se sháněním odborníků má problém necelá třetina firem

Společně se zvyšujícím se počtem pracovních míst pro IT odborníky ovšem narůstá i počet firem, které mají problém je sehnat. V roce 2011 mělo problém sehnat IT odborníka 14 procent společností, v současnosti už jich je 29 procent.

Na pokrytí nedostatku nestačí ani počty IT odborníků, kteří každoročně opustí brány vysokých škol. „Počet absolventů vysokých škol v IT oborech v absolutním vyjádření mírně klesá,“ uvádí Lenka Weichetová z ČSÚ. To vysvětluje především demografickým vývojem. Pravdou nicméně zůstává, že zatímco v roce 2012 některý z IT oborů absolvovalo 1649 studentů, v roce 2016 jich bylo pouze 1504.

Nedostatek za nás mohou vyřešit technologie

„Je možné, že současný nedostatek způsobí to, že si například v základním kódování budeme čím dál více pomáhat technologickým pokrokem,“ zmiňuje Dombrovský. Podle něj je tak možné, že od klasických programátorů, kteří píšou kód, se zájem přesune například k designérům služeb. „Je tak možné, že za deset let kvůli současnému nedostatku bude mnohem menší poptávka po lidech zběhlých v kódování, ale naopak po těch kreativnějších,“ dodává.

Jedním z problémů, na který ve své analýze upozornila i Lenka Weichetová, je, že podle údajů Eurostatu je IT odborníků nedostatek napříč Evropou. To potvrdil i Dombrovský, podle něj je dnes možné pozorovat to, že mnoho odborníků z Prahy odchází za zajímavějšími projekty a platovými podmínkami do Berlína, zatímco z Brna odcházejí IT specialisté například do Vídně.

„Tato města se dají označit za technologické metropole a odborníkům nabízí mnohem zajímavější práci s mnohem zajímavějším platovým ohodnocením,“ vysvětluje Dombrovský. Dvě česká největší města podle něj na podobnou pozici rovněž aspirují, zatím se zde podle něj ale stále řeší spíše projekty, které mají více regionální charakter.