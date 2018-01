Učitelé v Česku mohou vyhrát 50 tisíc. Do nové soutěže je nominují i rodiče

V Česku začala nová soutěž učitelů. Kromě Zlatého Ámose tak mohou lidé nově své oblíbené učitele nominovat i do soutěže Global Teacher Prize (GTP). V té ovšem o vítězství kandidátů rozhodne odborná porota, která se zajímá například o inovace, které účastníci do vzdělávání přinášejí, nebo jak podporují své žáky v úspěchu. Jak organizátoři, tak vítězka loňského pilotního ročníku se ovšem shodují na tom, že místo v Česku mají obě soutěže.

„Myslím, že je fajn, že se mohou zapojit i rodiče a děti do nominace učitelů. Možná by stálo za úvahu, zda se vítězové Zlatého Ámose nemohou současně stát i účastníky GTP, vždyť pohled rodičů a dětí na práci učitele je stejně důležitý jako pohled odborníků,“ zamyslela se nad srovnáním Global Teacher Prize a Zlatého Ámose vítězka loňského ročníku GTP Jana Kopecká.

Romům chybí motivace a zájem o vzdělání, míní aktivistka. Ředitelé se přílivu dětí bojí

Ta učí na základní škole v Kunraticích a dodává, že inovativní přístupy ke vzdělávání je něco, čemu se věnuje dlouhodobě. Do soutěže ji navíc nominovala její spolupracovnice Hana Košťálová. „Mám možnost s ní již několik let spolupracovat ve čtenářském týmu, který vytvářel a nyní propaguje čtenářské kontinuum, což je pomůcka pro učitele, aby mohli snáze rozvíjet čtenářství u svých žáků,“ popsala Kopecká, jak se seznámila se ženou, která ji na cenu nominovala.

Na škole vítězky hledalo inspiraci 700 učitelů z celé republiky

Podobně zapálený je i zbytek učitelského sboru základní školy v Kunraticích. „Všichni kolegové, procházíme celou řadou vzdělávacích programů, které napomáhají profesnímu růstu nás učitelů,“ vysvětlila Kopecká. O své zkušenosti se navíc dělí i s kolegy z dalších škol. Nedávno například do Kunratic zavítalo přes 700 učitelů z celé republiky, které zaujal Festival pedagogické inspirace. „To jsou akce, které učitele posouvají dál a vytváří pocit sounáležitosti a profesní hrdosti,“ pochvaluje si podobné akce Kopecká.

Poslanci chtějí v rozpočtu přesunout 100 miliard: Víc peněz na učitele i silnice

Zároveň jsou podle ní potřeba, jelikož uznání dobrým učitelům v současnosti v Česku chybí. Dodala, že by bylo dobré, kdyby v budoucnu mohli pedagogové dojít uznání i jinak, než formou soutěží. „Nejsme sportovci a naše výkony se dají dost těžko porovnávat. Každý z nás pracuje v jiných podmínkách, s jiným počtem a složením dětí, v různých lokalitách,“ vysvětluje Kopecká, proč ne každý dobrý učitel může v anketách uspět.

Učitele hodnotí porota z široké odborné veřejnosti

Učitele v nové soutěži na rozdíl od Zlatého Ámose hodnotí odborná porota. „Porotu vybíráme na základě pestrosti a vztahu ke vzdělávání s cílem dosáhnout nezaujatosti a objektivity,“ vysvětluje princip výběru členů poroty Bohuslav Kartous ze společnosti EDUin, která soutěž v Česku organizuje. V porotě tak podle něj zasednou odborníci z akademické, umělecké a soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se ve vzdělávání angažují. V porotě navíc každý rok usedne i vítěz předchozího ročníku.

Spor o platy učitelů: Ministerstvo se spletlo o 25 milionů. „Díru“ mají zalepit kraje

Ta následně hodnotí to, jak učitelé podporují vzdělávací úspěchy každého ze svých žáků, i to zda vytváří inovativní formy výuky, které se dají přenést i do dalších tříd. Dalším důležitým kritériem je jejich zapojení do mimoškolních aktivit, spolupráce se vzdělávacími organizacemi, nebo jejich zapojení a vliv v pedagogické komunitě.

Na úspěšné kantory čeká 50 tisíc korun a v budoucnu i stáže

Na tři nejlépe hodnocené učitele navíc čeká i zajímavé finanční ohodnocení v podobě 50 tisíc korun. „To, na co využijí obdrženou částku, je zcela na výhercích,“ přidává Kartous. Jedním dechem pak dodává, že v budoucnu by úspěšným učitelům rádi nabídli i stáže na školách v zahraničí nebo odborné vzdělávací kurzy.

Komunistka Semelová „sjela“ inkluzi. A řekla, kam ji dostaly zlobivé děti

S učiteli, kteří v soutěži uspěli, chce navíc organizace spolupracovat dlouhodobě. Kromě toho, že usednou v odborné porotě příštího ročníku, jsou zváni i na diskuze a setkání, na kterých se debatuje o vzdělávání. V neposlední řadě pak vítěze podpoří s přípravou jeho přihlášky a účasti v mezinárodním kole soutěže.

V mezinárodním kole jde o prestiž i milion dolarů

GTP se od svého založení rozrostla do 20 zemí po celém světě. Učitelé z celého světa se tak díky tomu mohou každoročně ucházet o cenu pro nejlepšího světového učitele. Ta je kromě uznání spojená i s peněžní odměnou jednoho milionu dolarů. „Pravděpodobně jejich počet zase naroste, bude to jasné až po vyhlášení v březnu,“ dodal k počtu zemí Kartous.

Vyšší platy nemají škrtnout učitelům osobní příplatky. Peněz je dost, tvrdí odbory

Na závěr Kartous dodal, že ani on a tým organizátorů českého kola Global Teacher Prize nevnímá soutěž Zlatý Ámos jako konkurenci, jedná se totiž podle něj o hodnocení popularity. „Vítěze ceny GTP ČR vybírá odborná porota a kandidáti jsou hodnoceni na základě jasně daných kritérií, která reflektují jejich pedagogickou činnost,“ vysvětluje rozdíl mezi oběma soutěžemi.