Radim prodal auto, dál ale platí pokuty. „Smůla,“ vzkazují úřady

Pan Radim Sedláček ze Slavkova u Brna prodal loni v září přes inzerát své auto. Součástí kupní smlouvy bylo ujednání, že nový majitel přepíše auto na sebe, takže mu pan Sedláček předal technické průkazy i plnou moc a předpokládal, že k přepisu dojde. Jde o praxi, kterou využívá řada lidí. Jenže k přepisu nedošlo a stále mu tak chodí nové pokuty. Úřady si totiž myslí, že auto je jeho.

„Přišla mi pokuta za rychlost. A když jsem zjišťoval, o co jde, ukázalo se, že to bylo po prodeji vozidla,“ řekl Sedláček pro Blesk Zprávy. Dodal, že úředníky na úřadě, kde měl pokutu řešit, uskutečněný prodej auta vůbec nezajímal, i když doložil kupní smlouvu. „Důležité je jen to, že u registrační značky bylo stále mé jméno a pokutu chtěli po mně,“ dodal.

Nový majitel nelze dohledat

Když se pokoušel situaci vyřešit a chtěl auto přepsat na skutečného majitele, měl smůlu. Musel by totiž doložit protokol z evidenční prohlídky, který není starší 30 dnů. Jenže ten bohužel získat nemůže, protože telefon nového majitele je nefunkční a jeho bydliště je hlášeno na obecním úřadě. Takže ho prakticky nemohou dohledat ani úřady. „Každá nová pokuta tedy půjde za mnou a já vždycky budu muset dokládat, že nejsem majitel. A také budu muset čekat na správní řízení, jestli uzná, že tu pokutu platit nemusím. Není žádná jiná možnost, jak to bez druhého člověk přepsat,“ zoufá si pan Sedláček.

Nejde zdaleka o ojedinělý případ. Například ombudsmanka Anna Šabatová se s nimi setkává opakovaně už několik let. Upozorňuje na to, že proti tomu, jak je nastaven zákon, není možné nic dělat. A volá po zrušení podmínky 30 dnů starého protokolu z evidenční prohlídky.

„Pokud už od prohlídky uplynula delší doba, je prodávající ve složité situaci a jedinou nadějí je žaloba na určení vlastnictví. Až do rozhodnutí soudu je ale formálně vlastníkem a za vozidlo odpovídá,“ upozornila mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. Potíž je v tom, že taková žaloba se může táhnout i několik let.

Ministerstvo: Je to vaše chyba

Ministerstvo dopravy, které by mohlo změnu navrhnout, je nicméně v tomto ohledu nekompromisní. „Každý má vlastní odpovědnost. Pokud někomu dávám plnou moc a on mě podvede, není férové to svalovat na stát nebo špatné zákony,“ uvedl mluvčí Tomáš Neřold s tím, že resort opakovaně informoval o tom, že je vhodné provádět přepis auta společně s novým majitelem.

„Platnost evidenční kontroly už jsme nedávno prodloužili ze 14 dnů na 30,“ dodal s tím, že řidiči mají také situaci zjednodušenou tím, že mohou provést registraci vozidla na kterémkoliv úřadu v republice.

„Úřad nemůže na někoho jen tak přepsat vozidlo, aniž by věděl, že existuje, a měl jeho evidenci. To bychom se dostali do situace, kdy by stát vůbec neměl přehled o vozidlech pohybujících se po našich silnicích, což by velmi nahrávalo kriminalitě a nezákonným manipulacím s vozidly,“ odpověděl mluvčí Neřold na otázku, proč není možné výjimečně provést přepis zpětně bez aktuální evidenční prohlídky.

Platby do fondu za neprodané auto

Kromě pokut při nepřepsání auta od letošního roku hrozí i další riziko. „Od ledna 2018 bude Česká kancelář pojistitelů po těchto lidech požadovat příspěvky do Garančního fondu, protože podle registru vozidel provozují vozidlo, aniž by zaplatili povinné ručení,“ upozorňuje Iva Hrazdílková z kanceláře ombudsmanky. Úhradovou povinnost nepojištěných motoristů schválili zákonodárci minulý rok.

Tento příspěvek byl přitom v roce 2015 zrušen, protože byl v řadě případů vymáhán i od lidí, kteří neměli auto nebo dokonce ani řidičský průkaz.