Senioři si nechávají přepočítat důchod. Může jim narůst o stovky korun

Pan Petr (73) z Prahy je v penzi přes 10 let a každý měsíc dostává důchod jen ve výši necelých 6600 korun. Celý život totiž pracoval jako kuchař a pobíral velmi nízkou mzdu, proto mu výsledný starobní důchod vyšel takto nízký. Od začátku roku mu sice důchod stoupl o přibližně 300 korun, jenže s těmito penězi nedokáže vyžít. Každý den si proto přivydělává prodejem časopisů.

„Bez toho přivýdělku z prodávání časopisu by to bylo moc špatné. Třeba jsem byl v drogerii, koupil jsem si vodu po holení, pěnu, mýdlo, stálo to 120 korun. To je pro mě moc, to jsou velké peníze,“ řekl pro Blesk Zprávy senior, který nemá nikoho z rodiny, kdo by mu finančně pomohl. Jeho jediný syn před lety zemřel při autonehodě.

Díky tomu, že pravidelně pracuje, si může u úředníků požádat o zvýšení důchodů. „O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci, zaměstnaní či podnikající, žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění,“ uvedla pro Blesk Zprávy Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Desítky až stovky korun navíc

Za každých těchto 360 dnů při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy částky, z níž byl důchod původně vypočítán. „Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají,“ vysvětlila Buraňová.

Jako příklad uvádí muže, kterému byl od 1. 12. 2016 přiznán starobní důchod, který byl vyměřen z výpočtového základu 19 450 korun. Při pobírání tento senior i nadále pracoval, takže zvýšení důchodu mu náleží od chvíle, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tedy od konce listopadu 2017. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, naroste mu o 78 korun. „Přepočet se neprovádí automaticky, ale na základě písemné žádosti důchodce,“ upozornila Buraňová.

Počet starobních důchodců, kteří o zvýšení důchodu žádají, každý rok roste. Zatímco před pěti lety jich bylo méně než 40 tisíc, v roce 2016 už o přepočítání žádalo bezmála 73 tisíc seniorů. Loni stejný počet žádostí přijali už během září, čísla o celkovém počtu z konce roku ale ještě nejsou k dispozici.

Senioři žádají o zvýšení důchodu. | Archiv CNC

9 z 10 důchodců bere méně než 14 tisíc

Senioři si od ledna díky poslední valorizaci polepšili řádově o stokoruny. V průměru důchody stouply o 411 korun, minimálně pak o 150 korun. Průměrný důchod dnes činí 12 303 korun a podle aktuálních čísel důchodové ročenky pobírá 90 procent starobních důchodců částku nižší než 14 500 korun. Zároveň je v Česku stále přibližně 25 tisíc těch, kteří mají důchod nižší než 5000 korun. Jejich počet za jeden rok narostl o 500.