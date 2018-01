„Jste málo postižený,“ stopl úřad peníze Antonínovi. Nemá ruku, prsty a trpí artrózou

Přestože kvůli vysokému stupni artrózy kyčelních kloubů ujde sotva 100 metrů a kvůli amputovanému předloktí nemůže používat ani francouzské hole, nemá nárok na finanční příspěvek na auto. Kvůli tomu, že jednoduše „nesedí do tabulky“, neuspěl muž ani při odvolání na ministerstvu práce a sociálních věcí. Úředníci mu vzkázali, že je málo postižený.

Pan Antonín z jižní Moravy dlouhodobě trpí třetím a čtvrtým stupněm artrózy kyčelních kloubů a kvůli cukrovce také neuropatií. Až do začátku roku 2015 se docela obstojně pohyboval s pomocí francouzských holí. Jenže pak ho nečekaně postihla vážná virová pneumonie, kvůli které přišel o části rukou. Lékaři mu kvůli ischemii museli amputovat pravou horní končetinu v předloktí a části prstů na druhé ruce.

Nyní je tak schopen se pohybovat pouze s pomocí druhé osoby a dokáže ujít nanejvýš sto metrů. Požádal proto o takzvaný příspěvek na zvláštní pomůcku, v jeho případě konkrétně o příspěvek na auto, které by mu usnadnilo pohyb nebo třeba návštěvu lékařů. Podle pravidel by mohl dostat až 200 tisíc korun.

Úředníci: „Hýbat se můžete“

S žádostí ale neuspěl. A příspěvek mu odmítlo schválit také ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), na které se obrátil s odvoláním. Posudková komise totiž dospěla k názoru, že postižení pana Antonína není dostatečné. Úředníci například uvedli, že „není přítomno těžké funkční postižení alespoň tří celků pohybového ústrojí“ a „nebyla prokázána funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě jejich úplné obrny nebo těžkého ochrnutí“.

Jinými slovy, přestože se muž nemůže pohybovat, podle zákona nárok na peníze nemá. „Protože se nevejde do právní definice, tak mu příspěvek nebyl přiznán, přestože by podle mého názoru přiznán být měl,“ řekla v rozhovoru pro Blesk Zprávy ombudsmanka Anna Šabatová, na kterou se pan Antonín obrátil s žádostí o pomoc.

Přezkum situace nepomohl

Ombudsmanka si vyžádala posudkovou dokumentaci a našla v ní několik pochybení. Úředníci například vůbec nepřihlíželi k vážné kyčelní artróze. „Terminologie, kterou posudková komise MPSV použila v posudku, neodpovídá zákonné definici,“ uvedla v dopise exministryni práce Michaele Marksové (ČSSD). Ani v tomto případě nicméně resort příspěvek neschválil a jeho zamítnutí potvrdil. Trval na svých předchozích zdůvodněních.

Celá úřední mašinerie posuzování jeho stavu a žádosti na příspěvek trvala více než půl roku. Stav pana Antonína se mezitím zhoršil. Rozhodl se proto situaci řešit tak, že požádal o příspěvek znova. V opačném případě by se musel podle ombudsmanky bránit soudně, což by mohlo trvat i několik let.

Podle ombudsmanky Šabatové není takové pochybení úředníků výjimečné: