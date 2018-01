V pasti kvůli povinným stravenkám: Bezmocnou seniorku (81) zachraňuje starosta

„Máme u nás paní 81 let, která je dlouhou dobu příjemkyní dávky v hmotné nouzi. Měla v životě smůlu, manžel jí nedovolil, aby chodila do práce, a byla ženou v domácnosti. A když se dožila důchodu, tak se s ní manžel rozvedl. Nemá odpracovaná léta, a proto má nízký důchod. Úřad práce jí léta vyplácí dávku v hmotné nouzi,“ popsal starosta Švihova Václav Petrus nelehký životní osud jedné z místních obyvatelek.

Kvůli opatření proti zneužívání sociálních dávek od prosince dostává třetinu těchto dávek, celkem 500 korun, v podobě papírových poukázek, za které může nakoupit potraviny, drogerii nebo třeba obuv. Problémem nicméně je, že pro poukázky si musí každý měsíc jezdit na úřad práce v okresním městě, které je vzdálené více než 10 kilometrů. Nemohoucí seniorka tak uvízla v byrokratické pasti.

„Zkoušená osudem, šikanovaná státem“

„Je to pro ni v jejím věku neřešitelná věc. Musela by každý měsíc jezdit autobusem, vyhledat úřad práce i úřednici. A jen ten výlet tam a zpátky ji vyjde na 50 korun,“ říká starosta, na kterého se paní obrátila, protože nemá v okolí žádné příbuzné, kteří by jí mohli pomoct. „Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si nechal vyřídit plnou moc a pro ty poukázky jí jezdím, aby si jimi mohla nakoupit,“ vysvětluje Petrus a zuří kvůli tomu, že opatření dopadá hlavně na nevinné. „Ona, tak těžce zkoušená osudem, je teď státem šikanovaná!“

Stravenky místo dávek: Handicapovaní musí nakupovat draze, bič trestá nevinné

Zároveň hovoří o velkém štěstí, že zrovna ve Švihově se nachází jeden obchod, který poukázky přijímá. Pokud by totiž bydlela v některé z přilehlých vesnic, neměla by možnost si bez pomoci nakoupit. „K nám patří ještě 10 vesnic. Jak bychom řešili situaci, kdyby bydlela v jedné z okrajových vesnic, která je vzdálená ještě dalších 5 kilometrů? A tam žádný vyjmenovaný obchod není,“ táže se řečnicky starosta a dodává, že starostové z jiných obcí mají přesně tyto negativní zkušenosti.

Mnohé menší obce totiž řeší podobný problém. „Máme zatím zjištěno, že jde asi o 15 až 20 lidí na okres, nejčastěji v menších obcích. Reálně se nicméně může jednat o několik tisíc lidí po celé republice,“ řekl pro Blesk Zprávy Stanislav Polčák (STAN), europoslanec a zároveň předseda Sdružení místních samospráv (SMS ČR).

Starostové zuří, chtějí změnu

Právě zástupci sdružení tento týden o problému jednali a hlasitě volají po změně. „Byla schválena změna, která nebyla promyšlená a nebyla prodiskutována se zástupci samospráv. Protože starostové jsou ti, za kterými chodí lidé s těmi poukázkami, které nemohou uplatnit,“ uvedl Polčák s tím, že úřady práce, kam lidé musí pro poukázky jezdit, jsou mnohdy i desítky kilometrů vzdáleny. „Bylo by vhodné, aby se poslanci a senátoři dohodli na změně zákona, která opět vrátí větší možnost úřadu práce zvážit konkrétní podmínky příjemce dávky. Ta místní znalost je naprosto klíčová,“ dodává.

Povinné poukázky ničivě dopadají také na zdravotně postižené, zejména na ty, kteří pobývají v sociálních ústavech, nebo ty, kteří kvůli přiznané invaliditě nemohou pracovat. Velmi zranitelnou skupinou jsou také rodiče samoživitelé, kteří pečují o postižené děti. „Berou dávky životního minima, teď mají problém. Musí nakoupit různé léky, ošetřovací materiál a další věci, na které se poukázky nevztahují,“ řekl už dříve Blesk Zprávám Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením. Výjimky pro tyto případy ovšem v zákoně neexistují.

Hon na „zneužívače“ dávek ničí nevinné: Věra (60) chybou úředníka přišla o desítky tisíc

Opatření z „dílny“ ANO

Novinku navrhla a prosadila poslankyně Jana Pastuchová (ANO), následně ji schválili zákonodárci. Za tím, že je toto opatření účinné a potřebné, si stojí i nyní. Podle ní totiž míří proti lidem, kteří nechtějí pracovat, případně pracují načerno. „Za poukázky si nekoupí cigarety a alkohol a ani je nemohou naházet do automatů. Dle mých informací je poukázky odrazují a motivují je k tomu, aby v době, kdy máme rekordní zaměstnanost a tisíce volných pracovních míst, šli něco dělat a měli se vlastním přičiněním lépe,“ uvedla pro Blesk Zprávy Pastuchová.

Ve skutečnosti opatření dopadlo nejvíce na lidi, kteří často pobírají dávky desítky let a za svou situaci nemohou. Poslankyně si je toho vědoma a chystá nápravu. „Uznávám, že je třeba udělat výjimky u osob, které jsou zdravotně či jinak zranitelné. Jsem v kontaktu s ministerstvem práce a sociálních věcí i úřadem práce. Spojím se s panem Krásou a pokusím se, co nejrychleji to půjde, prosadit určité změny prostřednictvím poslaneckého návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi,“ uvedla.

Náprava potrvá měsíce

Zatím není jasné, kdy bude případná novela zákona připravená. Je ale zřejmé, že náprava složité situace potrvá několik měsíců nebo let. Podle zkušeností z minulosti lze hovořit nejméně o půl roce.

„Jednotlivé sociální dávky ne vždy slouží svému původnímu účelu. Dokonce i samotní příjemci dávek mi píší a stěžují si, že poukázkami nemohou platit například u kadeřnice, nemohou si je vyzvedávat v zahraničí a nemohli za ně nakoupit vánoční dárky. Takže tady je něco opravdu špatně,“ dodává k problematice poslankyně.

