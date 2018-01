Volkswagen žaluje už 1400 Čechů. Miliony teď chce i Česká pošta

Stále více českých majitelů aut z koncernu Volkswagen se zapojuje do společné žaloby a žádají peníze, protože se cítí podvedeni kvůli podvodnému softwaru v motorech, který falšoval údaje o vypouštěných emisích. Momentálně jich je téměř 1400 a další přibližně 2000 jsou ve fázi, kdy se k žalobě připravují.

„Za jedno dotčené vozidlo požadujeme 220 tisíc korun, celková nárokovaná suma kompenzace za podvod a újmu již přesahuje 300 milionů,“ uvedl pro Blesk Zprávy advokát František Honsa, který vede právní tým zastupující společnost Safe Diesel. Právě tato společnosti hromadně zastupuje všechny majitele aut, kteří projevili zájem se s automobilkou soudit.

„Nabízíme spotřebitelům podvedeným a poškozeným v kauze dieselgate připojit se k této žalobě podpisem komisionářské smlouvy,“ vysvětlil s tím, že v Česku neexistuje tradice hromadných žalob. Proto Safe Diesel vystupuje ve sporu jako jeden subjekt, který stovky majitelů zastupuje. Pokud ve sporu vyhraje, odškodné pošle svým klientů a z vysouzené částky si vezme provizi. „Momentálně jsou registrovány další dva tisíce spotřebitelů, od většiny z nich očekáváme v dohledné době podpis smlouvy,“ dodal s tím, že celkový počet českých majitelů ve sporu by tak mohl stoupnout na přibližně 3500.

Manažer Volkswagenu dostal sedm let „natvrdo“. Dieselgate má v USA dohru

Pošta má dvacítku špatných aut

Nově se k žalobě připojila také Česká pošta a žádá odškodnění za své vozy. Vyplývá to ze smlouvy se společností Safe Diesel zveřejněné v registru smluv. „Jde o celkem 20 aut značky Škoda, které sloužily vesměs manažerským účelům,“ potvrdil Blesk Zprávám Ivou Vysoudil z komunikačního oddělení pošty. Podle něj se podnik soudí o stejnou částku jako ostatní majitelé, takže v tomto případě by mohl v rámci odškodnění získat až 4,4 milionů korun.

Takzvaný dieselgate, kdy vozy z německé automobilky vykazovaly navenek falešné emise, se dotkl více než osmi milionů zákazníků v řadě států EU. Jen v Česku se prodalo 164 tisíc „vadných“ aut, z toho 58 tisíc aut bylo značky VW, Audi nebo Seat. A ve 106 tisících případů šlo o vozy Škoda. Jenže zatímco například zákazníci v USA mají nárok na odškodné ve výši až 10 tisíc dolarů (asi 250 tisíc korun), Evropané mají smůlu.

Jourová: Volkswagen neplní sliby

Na Volkswagen proto tlačí také Evropské komise, která od začátků žádá, aby se ke spotřebitelům choval slušně a nabídl jim určitou formu kompenzace. „Společnost Volkswagen nesplnila své závazky a pro spotřebitele v EU by měla udělat mnohem více. Musíme se z tohoto případu poučit a práva spotřebitelů posílit,“ uvedla eurokomisařka Věra Jourová, která má ochranu spotřebitelů na starost. Už v roce 2016 se s vedením firmy dohodla na tom, že do loňského podzimu bude opraveno 85 procent všech vozidel. Jenže do konce roku 2017 bylo opraveno pouze 73 procent aut v Evropě.

Už dříve si Jourová v rozhovoru pro Blesk Zprávy posteskla, že evropští občané nemají v případě dieselgate stejné nároky jako například Američané. „Jsem velmi rozladěná z toho, že nemám silnější kompetence k tomu přimět Volkswagenem, aby uznal, že porušil legislativu a rozhodl se pro dobrovolnou kompenzaci škody,“ uvedla v této souvislosti s tím, lidé v jednotlivých státech se musí soudit samostatně. Na jaro proto Komise chystá balíček legislativních opatření, do kterého se zkušenosti ze skandálu promítnout. Zlepší se třeba kolektivní řešení problémů i žalob.

Nepovinné přehrání softwaru

Automobilka už krátce po provalení skandálu zahájila rozsáhlý servisní program, v rámci něhož zve majitele aut k přenastavení softwaru tak, aby vykazoval správné emisní hodnoty. Někteří majitelé, kteří tento servis absolvovali, si ale stěžují na nové potíže. „Registrujeme stovky telefonátů od postižených spotřebitelů, kteří si nechali software přehrát a registrují snížený výkon motoru nebo zvýšenou spotřebu,“ říká František Honsa s tím, že mnozí další se obávají budoucího omezování vjezdu takto dotčených aut do center měst.

V Česku tento servis provádí i Škoda, která sezvala k prohlídce majitele vozů této značky. Jakékoliv změny ve fungování auta nicméně odmítá. „Provedení technického opatření nemá nepříznivý dopad na údaje o spotřebě paliva, emisích CO2, výkonu motoru, točivém momentu, emisích hluku,“ prohlásil už dříve pro ČTK mluvčí Škody pro ČR Vítězslav Pelc.

Ministerstvo dopravy doposud nepodniklo žádné konkrétní akce, které by situaci dotčených majitelů aut řešily. Ministr Dan Ťok (ANO) ve svém minulém funkčním období po jednání se států Visegrádské čtyřky k této věci prohlásil, že není potřeba organizovat hromadnou svolávací akci, při které by se špatné motory opravovaly. Nebyly ohlášeny ani žádné kroky vůči automobilce.