Africký mor se šíří: Našli další nakažené prase mimo rizikovou oblast

Africký mor prasat se na Zlínsku rozšířil mimo původní vysoce rizikovou oblast ohraničenou elektrickými a pachovými ohradníky na přelomu roku. Vyšetření nejprve 29. prosince potvrdilo nákazu u šesti kusů divokých prasat různých věkových kategorií a pohlaví nalezených v katastrálním území Lípa a 3. ledna také u takzvaného lončáka, tedy zvířete mladšího než 24 měsíců, nalezeného v katastrálním území Zlín-Kudlov. Nalezené uhynulé kusy se nacházely zhruba 1,5 až 2,5 kilometru za ohradníky.

Konec divokých prasat? Ministr jich chce kvůli moru vybít až 90 procent

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád dnes ve Zlíně novinářům řekl, že osmý nalezený uhynulý kus byl v Kudlově. „Tam je to tedy druhý případ. Podle výsledků je to starší nález, to znamená, že uhynulo ve stejné době jako ten první případ, akorát se ho nepodařilo okamžitě najít,“ uvedl Semerád. „Podle informací, které mám, by se mělo jednat o stejnou tlupu, která byla těch šest prasat plus jedno, dneska už dvě v Kudlově,“ řekl.

Odměna za smrt nakaženého prasete

Veterináři 9. ledna rozšířili vysoce rizikovou oblast nákazy africkým morem prasat na Zlínsku o katastry dalších čtyř obcí a místních částí. Konkrétně šlo o Zlín-Jaroslavice, Zlín-Kudlov, Lípu a Želechovice nad Dřevnicí. Do 31. ledna navíc musejí všechna města a obce na Zlínsku odevzdat soupisy hospodářství s chovem prasat domácích.

V pátek se zvýšila odměna za zastřelené dospělé divoké prase, tzv. zástřelné, ve zlínském okrese na 8000 korun. Vyplácejí se za kusy nad 50 kilogramů, za menší to je 4000 korun. Zvýšila se i odměna za nalezení uhynulého kusu v celé ČR na 2000 korun, v okrese Zlín na 5000 korun.

V Česku se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města veterináři k dnešku potvrdili africký mor prasat u 213 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Do chovů se zatím nákaza nerozšířila. Kdyby se tak stalo, musely by být vybity.