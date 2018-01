Češi už skupují zájezdy na letní dovolenou. Kvůli slevám i dětem zdarma

Do léta je ještě daleko, ale cestovní kanceláře a agentury už si mnou ruce. Češi první letošní výplatu utrácejí za nákup „first minute“ dovolené. Letos si takto dopředu koupilo dovolenou o 61 procent lidí více než vloni, zmiňují nejnovější statistiky. Podle cestovek se lidé obávají, že last minute dovolené budou opět omezené nebo nebude že nebude místo v destinaci, po které touží. A na kolik vás vyjdou letošní first minute nabídky?

Nákup zájezdů v lednu je podle Terezy Pickové, výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), srovnatelný s hlavní prázdninovou sezonou.

First minute zájezd si podle údajů cestovní agentury Invia zakoupilo prozatím o 61 procent více osob než loni.

„Předprodeje budou letos rekordní“

Jako hlavní důvody vysoké prodejnosti vidí cestovky vyprodané kapacity v hlavní sezoně. Lidé se tak přiklánějí k nákupu dovolené v předstihu, nejvíce se zájezdy nakupují právě v druhé polovině ledna, kdy mnoho cestovek nabízí slevy a akční nabídky. Češi tak svou lednovou dovolenou utrácí za letní zájezdy.

„Mezi hlavní akce patří např. možnost dovolené pro dítě zdarma, výrazné slevy pro dospělé osoby, nebo parkování na letiští zdarma,“ vyjmenovává cenová lákadla Jan Bezděk z CK Fisher.

„Přeprodeje budou letos rekordní, už v prosinci byla poptávka po zájezdech vysoká a nyní se ještě navýšila,“ uvedl Petr Šatný z CK Alexandria.

„Pokud si kupujete zájezd v předstihu, tak nemusíte dělat kompromisy, protože nabídka je velmi pestrá a hlavně někteří zaměstnavatelé požadují odevzdání letní dovolené už v lednu,“ řekl Blesk Zprávy Stanislav Zíma z Exim Tours.

„Češi si chtějí pojistit místo ve svém oblíbeném nebo vybraném hotelu. Nákup na poslední chvíli, kdy bývá nabídka značně přebraná, by se jim totiž mohl vymstít,“ řekla Simona Fischerová z portálu eTravel.

Turecko letos poráží Chorvatsko

„Oproti loňské sezoně se lidé opět vydávají do Tuniska a roste zájem o Egypt. Překvapením je Turecko, které se loni ve first minute prodávalo špatně, teď je o něj velký zájem,“ řekl Zima z Exim Tours. U cestovek Turecko dokonce poráží v oblíbenosti Chorvatsko.

„Je to zřejmě díky uklidnění situace v této zemi a ti, kteří vyrazili do Turecka v roce 2017, patřili díky výbornému poměru cena-výkon k těm nejspokojenějším,“ řekl Šatný z CK Alexandria.

„Turecko volí hlavně rodiny s dětmi, protože většina hotelů disponuje vynikajícím zázemím, jako jsou bazény, skluzavky, animační programy a další,“ uvedla Fischerová z eTravel.

„Výběr v dovolené v destinacích, jako je Turecko nebo Egypt, jsou rychle rozebrané. Tato situace není závislá jen na českém trhu, ale na celoevropském. Třeba Turecko se opět stalo velmi žádanou zemí pro Rusy, Němce a Angličany,“ vysvětluje Bezděk z CK Fisher.

Řecko bude brzy vyprodané

Dále přetrvává zájem o Bulharsko a Řecko, které bude podle cestovek už brzy vyprodané. Silnou sezonu tipují odborníci i Itálii a Španělsku. Pozadu nezůstavá ani Slovensko či Maďarsko, kam Česi vyráží zejména do termálních lázní.

O polovinu vyšší prodeje zaznamenávají Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy, Mauricius nebo Maroko. Největší zájem v oblasti exotických zájezdů je o Omán a Spojené arabské emiráty.

Na kolik vás dovolená přijde?

Ceny first minute zájezdů se ve srovnání s loňským rokem příliš nezměnily. Průměrná cena prodaného pobytu u cestovní agentury Invia na osobu činí 13 953 korun, což je o 432 korun více než v loňském roce.

Ani ceny zájezdů do jednotlivých destinací se výrazně neliší. Dovolená do Řecka v režimu first minute například letos přijde průměrně na 16 545 na osobu, v podobné cenové hladině se pohybují též ceny zájezdů do Turecka.

First minute zájezdy za nejvýhodnější ceny budou cestovní kanceláře nabízet do konce ledna. Jejich nabídka zůstane dostupná až do konce března, zájemci však musejí počítat s nižšími slevami a omezenou kapacitou.