Slováci se masově hlásí na české vysoké školy. Loni podali 20 tisíc přihlášek

Zájem Slováků o studium na vysoké škole v ČR neklesá. Ačkoli se v důsledku demografického vývoje snížil celkový počet uchazečů o vysokoškolské studium, podíl lidí ze Slovenska se u přijímacích zkoušek mezi lety 2006 a 2016 zvýšil o 2,8 procenta. Ukázala to analýza společnosti Scio, sdělil její zástupce Jáchym Vintr. Podle ní organizace mají Slováci u zkoušek často lepší výsledky v testech z matematiky, nejvíce z nich míří na technické a ekonomické obory.

Celkem se v minulém akademickém roce na české vysoké školy přihlásilo 127 218 uchazečů. Z toho bylo 11 327 Slováků, kteří podle analýzy podali 20 379 přihlášek ke studiu. Hlásili se tedy i na více oborů najednou.

Zhruba třetina z nich dělala národní srovnávací zkoušky, které organizuje Scio. Jeho testy na 80 fakultách v ČR a na Slovensku loni nahrazovaly nebo doplňovaly přijímačky.

Slováci nejčastěji míří na ekonomické a technické obory

Nejvíce Slováků podle společnosti Scio směřovalo na ekonomické a technické obory. Z celkového počtu 3808 u národních srovnávacích zkoušek jich loni tímto směrem chtělo jít 1290. Nejlepší studijní předpoklady ale podle analýzy měli slovenští uchazeči o studium na přírodovědných a právnických oborech, kterých byly u srovnávacích testů asi dvě stovky.

Tlačenice při zápisu na vysokou. Šest zraněných při snaze získat studium zdarma

Přibližně 750 Slováků dělalo srovnávací zkoušky na humanitní a pedagogické obory. Dalších asi 450 se jich hlásilo na zdravotnické obory. Tito uchazeči ale měli u testů horší výsledky, uvedlo Scio.

Z analýzy vyplynulo, že zatímco čeští i slovenští studenti vykazují v průměru stejné studijní předpoklady, mají odlišné znalosti v základech společenských věd a v matematice. Lepší výsledek Čechů v testu společenských věd pravděpodobně souvisel s tím, že některé otázky vyžadují znalost české politiky či historie. Slováci byli naproti tomu úspěšnější v matematických úlohách, i když rozdíl se v posledních letech zmenšoval.

Na českých vysokých školách přibývají i další národnosti

Počty slovenských studentů na vysokých školách v ČR se od roku 2012 snižují. Tehdy se jich ke studiu hlásilo 12 833, v roce 2016 to bylo 11 327. Vzhledem k slabším ročníkům v současné generaci studentů ale ubylo uchazečů celkově. Podíl Slováků u přijímacích zkoušek tak fakticky stále roste. V roce 2006 činil 6,1 procenta všech zájemců o studium v ČR, o deset let později to bylo 8,9 procenta.

Vysoké školy si polepší o tři miliardy. Šéfa rektorů Zimu vláda potěšila

Pokud slovenští studenti studují v Česku na veřejných školách v češtině, mají stejné podmínky jako domácí studenti. Své texty přitom zpravidla mohou odevzdávat ve slovenštině. Vzdělávat se mohou zdarma, stejně jako ostatní cizinci, kteří studují v češtině. Platit musí studium v cizím jazyce a na soukromých školách.

Podle Českého statistického úřadu v posledních letech na českých vysokých školách přibývá nejvíc Rusů, Ukrajinců a Kazachů. Posluchači z těchto tří zemí tvoří bezmála čtvrtinu zahraničních studujících v ČR. Celkem na české veřejné i soukromé vysoké školy loni chodilo 43 622 cizinců, zhruba polovina z nich byla ze Slovenska. Cizinci tvoří 14 procent studujících na vysokých školách v ČR.