Devět z deseti divokých hřebců z Milovic je nově ve východních Čechách

Mladí divocí koně z Milovic už běhají v rezervacích ve východních Čechách. Do lokalit Na Plachtě na okraji Hradce Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře v sobotu převezli celkem devět koní, kteří pastvou pomohou udržovat životní prostředí pro vzácné rostlinné i živočišné druhy. ČTK to řekl Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina, která koně bezplatně do dalších lokalit zapůjčila.