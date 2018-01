Jen pět tisíc otců zůstává s dětmi doma. Čeští muži se na „rodičovskou“ nehrnou

Jen každý 50. otec v Česku zůstává s dětmi na rodičovské dovolené. Až doposud se většině rodin nevyplatilo, aby muž zůstal doma, protože by tím rodinný rozpočet utrpěl. Nově je nicméně možné čerpat rodičovský příspěvek rychleji, což by mohli ocenit jak muži, kteří zpravidla vydělávají více peněz, a také ženy s vysokými příjmy.

Klára V. z Prahy za několik málo týdnů porodí a plánuje, že s dítětem zůstane nejprve na mateřské a následně na rodičovské dovolené ona. O tom, že by ji na určitou dobu vystřídal manžel, případně že by „rodičovskou“ vzal na sebe, vůbec neuvažovali.

„On vydělává více než já, takže by se nám to vůbec nevyplatilo,“ uvedla pro Blesk Zprávy. A s úsměvem dodala, že by tuto roli svému muži zřejmě ani nesvěřila. „Já bych se o to stejně nechtěla připravit. Chci být doma a mateřství si naplno užívat,“ zmínila.

Jde o typický obrázek drtivé většiny českých domácností – muži dále pracují a ženy s dětmi zůstávají doma. Je to výrazný rozdíl třeba oproti skandinávským zemím, kde se na rodičovské dovolené díky příznivé legislativě běžně muži i ženy střídají. Třeba ve Švédsku je to dokonce částečně povinné. Rodina tam má nárok na 480 pracovních dnů placené rodičovské dovolené, přičemž jeden partner si může vzít 420 dnů, druhý potom musí vyčerpat zbývajících 60.

Dvě procenta mužů na rodičovské

Naproti tomu v Česku dlouhodobě na rodičovskou dovolenou dlouhodobě míří jen dvě procenta mužů, uvádí loňská vládní zpráva o rovnosti mužů a žen. Podle aktuálních čísel úřadu práce bylo v loňském roce vypláceno celkem v průměru 278 tisíc rodičovských příspěvků, z toho jen v 5120 případech je pobírali muži. Oproti roku 2016 počet mužů poklesl asi o 300. Nejvyšší počet otců byl na rodičovské v roce 2008, a to 6300. Tehdy byl ovšem takzvaný baby boom.

Jednou z hlavních překážek je skutečnost, že muži v Česku vydělávají více peněz a pobyt na rodičovské se jim jednoduše nevyplatí. Například podle organizace Business & Professional Women ČR je průměrný výdělek žen o 22,5 procenta nižší než průměrný příjem mužů. V Evropské unii je to v průměru o 16,7 procenta. Dokonce i ve státním sektoru a ve veřejné sféře si ženy vydělají průměrně o 17 procent méně než muži.

Muži jsou stále „živiteli“ rodiny

„Slabé místo pro větší zapojení otců do péče o děti je v legislativních i ekonomických podmínkách, což uvádí jako důvod až 73 % respondentů. Muži jsou stále ve většině případů hlavními přispěvateli do rodinných rozpočtů, takže delší výpadek jeho mzdy je pro rodinný rozpočet zásadnější,“ uvedl pro Blesk Zprávy Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů. On sám doma s dcerou strávil tři měsíce a tuto zkušenost doporučuje i ostatním mužům. „Bude z toho profitovat celá rodina, a ve většině případů to rodinný rozpočet unese,“ dodává.

Podle výzkumu, který si nechala Liga otevřených mužů už dříve vypracovat, uvažuje o nástupu na rodičovskou dovolenou aspoň na kratší čas 43 procent otců. Desetina mužů by na ni skutečně jít chtěla.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku

Až doposud nebylo možné čerpat rodičovský příspěvek ve výši 220 tisíc korun dostatečně pružně, takže se rodičovská dovolená mužům jednoduše nevyplatila. Čerpání sice bylo možné nastavit individuálně, měsíční částka příspěvku ale nesměla být vyšší než 11 500 korun a zároveň než sedmdesát procent dřívějšího výdělku.

Od roku 2018 mohou rodiče nově dostávat až 70 procent základu příjmu bez dřívějšího omezení, tedy stejnou částku jako v případě mateřské. Díky tomu lze příspěvek vyčerpat mnohem rychleji. Maximálně lze pobírat 32 tisíc korun (hrubá mzda přes 80 tisíc korun), celkovou částku by tak bylo možné vyčerpat už za půl roku. Právě tato novinka by mohla část mužů přimět k reálným úvahám o tom, že by s dítětem alespoň po určitou dobu zůstali i oni.

Od února se muži mohou těšit také na novinku v podobně otcovské dovolené. Díky ní mohou tátové trávit celý týden doma s dítětem a matkou, přičemž mají po tuto dobu garantováno 70 procent ze svého platu. O tuto dávku musí otcové zažádat nejpozději do šesti týdnů od narození dítěte.