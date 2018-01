Stravenky místo dávek: Handicapovaní musí nakupovat draze, bič trestá nevinné

Paní Jana Bártová ze Zlína vychovala tři děti a většinu svého života pracovala. Jenže vzhledem k tomu, že většinou pobírala nízkou mzdu a navíc kvůli zdraví odešla i předčasně do důchodu, dostává starobní důchod jen 4700 korun. Je proto částečně odkázána na dávky v hmotné nouzi – dostává doplatek na bydlení i příspěvek na živobytí.

Od prosince ale trpí kvůli plošnému opatření, které nařizuje až dvě třetiny těchto dávek vyplácet v poukázkách. Tuto novinku schválili zákonodárci i přes námitky, že to uškodí těm nejpotřebnějším. Třeba paní Jarmila má problém stravenky utratit, protože je přijímají jen ve vybraných obchodech. To může být problém hlavně v menších městech a obcích.

Levné supermarkety mohou být daleko

„Dostali jsme seznam, kde je možné tím platit. Například boty si můžu koupit jen v prodejně Baťa, kde boty průměrně stojí 2000 korun. A to si nemůžu dovolit. V prodejnách s levnou obuví poukázky neplatí, stejně tak v žádné prodejně oblečení,“ popsala pro Blesk Zprávy paní Jarmila. Problém má i s nákupem potravin – v blízkých prodejnách, kde poukázky přijímají, je draho. A levné supermarkety jsou daleko. „Nemůžu si nakoupit jídlo tam, kde bych chtěla. Mám zdravotní potíže s nohou a je pro mě vyloučené, abych přes celé město jezdila pro nákup,“ řekla.

Zatímco doposud jí dávky od státu chodily na účet, nyní si je musí každý měsíc osobně vyzvedávat na úřadě. „Každý měsíc musím jít vyřídit doplatek životního minima. Ale stravenky se vydávají v jiný den, takže tam musím znova. Teď v zimě, kdy je venku sníh, je to nebezpečné. Hrozí, že upadnu a něco si zlomím,“ popsala své trápení. Poukázky vydávají jen v jediný den, což může být při nemoci problém. Navíc mají poukázky jen velmi omezenou platnost.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nedostatečně rozvinutou síť obchodů jako problém nevnímá. „Úřad práce odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů poukázek, aby bylo zajištěno, že osoby v hmotné nouzi jimi budou moci zaplatit ve většině prodejen, bez ohledu na velikost obce. Dodavatelé poukázek jsou vázáni k pravidelné aktualizaci partnerské sítě a k jejímu rozšiřování,“ uvedl na dotaz redakce mluvčí resortu Petr Sulek.

Krása: Odnášejí to nevinní lidé

Na problém od počátku upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Podle jejího předsedy Václava Krásy toto opatření proti podvodníkům a lidem pracujícím načerno dopadá hlavně na ty, kteří dávky nejvíce potřebují. „Stravenky jsou pro skupinu lidí se zdravotním postižením skutečně problém. V případech, kdy jsou odkázáni na dávky hmotné nouze, nejsou často schopni se dostavit každý měsíc na úřad práce k vyzvednutí poukázek. Tím se dostávají do neřešitelných situací,“ řekl Krása pro Blesk Zprávy.

„Lidi, které to má umravnit, to stejně nepostihne. Prodají poukázky pod cenou a koupí si, co chtějí. Možnost vyplácení části dávek poukázkami byla možná už nyní, ale úředníci je nevyužívali. Teď to odnesou nevinní,“ zuří Krása a uvádí příklad matek samoživitelek, které se starají o postižené děti, a proto nemohou pracovat. „Berou dávky životního minima, teď mají problém. Musí nakoupit různé léky, ošetřovací materiál a další věci, na které se poukázky nevztahují,“ řekl Krása. Jenže výjimky v novém opatření neexistují.

Poukázky svádějí k nálepkování lidí

Poukázky navíc tyto lidi zbytečně stigmatizují, protože jsou nadepsány úřadem práce. A NRZP to dokládá řadou příběhů. Obrátil se na ni například mladý muž v invalidním důchodu, který chtěl za poukázky nakoupit potraviny. „Prodavačka za pokladnou volala vedoucí, ať k ní dojde, že jsou tady nějaké socky a že chtějí platit nějakýma potravinovými lístky. Za námi stálo několik lidí a ti se přidali a pokřikovali: Socky nezdržujte a jděte makat, nic bych vám nedal,“ popsal svou zkušenost muž.

Maminka, která pečuje o 11letého syna s Aspergerovým syndromem se zase setkala s ponižujícím jednáním úředníka. „Při převzetí poukázek jsem byla osočena, že jsem přišla moc brzy, že jsem měla přijít v 9:20 a jsem tam dřív. Bylo to o 8 minut. Vnímám to jako nálepku, další stigma, v našem životě,“ vzpomíná maminka.

Až 15 tisíc lidí ve složité situaci

Povinné poukázky se dotknou zdravotně postižených pobývajících v sociálních ústavech a také lidí s 3. stupněm invalidity, kteří nemají dostatečný počet odpracovaných let a tedy nepobírají invalidní důchod. Další skupinou jsou právě rodiče pečující o postižené děti. Kvůli tomu jsou odkázáni právě na dávky v hmotné nouzi. Václav Krása odhaduje, že opatření nyní negativně zasahuje do života 10 až 15 tisíc lidí.

Situaci hlasitě kritizuje také ombudsmanka Anna Šabatová. „Je to velká chyba, považuji to za špatně přijatou právní úpravu,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk Zprávy s tím, že by měla být co nejdříve přijata změna zákona.

Novinku navrhla a prosadila poslankyně Jana Pastuchová (ANO), následně ji schválili zákonodárci. Ministerstvo práce a sociálních věcí už v té době upozorňovalo na rizika spojená s tímto opatřením, přesto úprava prošla. Momentálně tento resort pod vedením ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) připravuje novelu zákona, která by měla situaci vyřešit. Zatím ale není vůbec jasné, o jakou úpravu půjde a kdy bude předložena. V každém případě bude muset změna projít celým legislativním kolečkem, což potrvá nejméně několik měsíců či let.