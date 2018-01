Sbohem, levné cestování? Nízkonákladovka Wizz Air se stahuje z Prahy, ponechá tři letecké linky

„Společnost Wizz Air neustále vyhodnocuje vytíženost tras a služeb tak, aby mohla nabídnout ty nejnižší možné ceny a nejlepší služby na palubách jedné z nejmladších flotil v Evropě. Po důkladném zvážení jsme se rozhodli upravit český letový plán a přesunout kapacitu na jiné linky Wizz Air s vyšší poptávkou,“ uvedl obchodní ředitel George Michalopoulos.

Společnost, která má v Praze v současnosti jedno letadlo, nabízí nyní z české metropole devět linek, mezi kterými je například Reykjavík, Tel Aviv, Milán nebo Benátky. Od 14. června bude z pražského letiště vypravovat tři linky – do Londýna (Luton), na italské Bari a do gruzínského Kutaisi. Frekvence letů na těchto linkách se nezmění.

Zákazníky, kteří kvůli těmto změnám přišli o své rezervace, nyní společnost Wizz Air kontaktuje. Nabídne jim náhradní lety nebo kompenzaci 120 procent původní ceny letenky. Zaměstnancům pražské základny společnost Wizz Air nabídne práci v některé z ostatních, včetně pomoci s přestěhováním.

Wizz Air je největší nízkonákladová letecká společnost ve střední a východní Evropě, provozuje flotilu 88 letadel Airbus A320 a Airbus A321 a nabízí více než 550 tras z 28 základen spojujících 145 destinací ve 44 zemích.