Mazlíček je přestal bavit, tak ho chtějí zabít. Veterináři odrážejí prosby o „uspání“

Každý veterinář se někdy setká s tím, že za ním přijdou lidé s žádostí o usmrcení jejich domácího mazlíčka. Bohužel zdaleka nejde jen o situaci, kdy je zvíře nevyléčitelně nemocné, a tak mu jeho páníček chce zkrátit trápení. Například do olomoucké veterinární ordinace takhle přišla rodina s králíkem. Protože je omrzel, požádali lékařku Jitku Tesaříkovou, aby ho utratila. Není to podle odbornice nijak výjimečné.

Králíček, kterého chtěla rodina nechat usmrtit, přežil. Veterináři totiž mají zvířatům pomáhat, a ne je zbytečně zabíjet. Navíc sami nesmějí uspávat prokazatelně zdravá zvířata. Veterinářka Jitka Tesaříková si ho tedy nechala u sebe v azylu. Králík, kterého přinesli sociálně slabší lidé, měl tak štěstí. Do ordinace se dostal v úterý a hned ve středu šel do nového domova.

Nešlo bohužel o nijak výjimečný případ. „Dneska si ho slečna odnesla. Tyto případy jsou poměrně časté, stává se to tak jednou až dvakrát do měsíce. Nejčastěji nosí lidé psy a kočky. Králíky tolik nechovají, takže ty tolik ani nenosí,“ popsala veterinární lékařka.

Přestane je bavit, nebo se stěhují

Jaké mívají lidé pro takové chování důvody? „Zvíře je buď přestane bavit, nebo se začne chovat trochu jinak. Vyžaduje více pozornosti, což si někdy zvířátko vynucuje, nebo jim pejsek začne štěkat, případně kočička čůrat, kam nemá, nebo se stěhují a nemůžou si ho vzít s sebou, takže ho jdou utratit,“ vysvětlila veterinářka.

Co v takovém případě zvěrolékař dělá? V olomoucké ordinaci se snaží s lidmi dohodnout. Hodně prý záleží na tom, z jakého prostředí lidé pocházejí. Pokud je jasné, že by domlouvání nemělo smysl, nechají si němého tvora rovnou v ordinaci, kde mu poskytnou dočasný azyl, než se najde nový páníček.

Smutná zpráva: Zarostlý a vyhladovělý Ben nepřežil, po měsíci v útulku uhynul! »Páníčka« šetří policie

„Pokud ten člověk má alespoň trochu rozumu, tak se snažíme najít nějakou cestu. To znamená, že si ho prozatím nechá, hledáme mezitím nového majitele, nebo se mu snažíme pomoci, aby se se zvířátkem lépe sžili, tam je to individuální,“ dodala Tesaříková.

Veterinář nesmí utratit zdravé zvíře

Toto chování potvrzuje i prezident veterinární komory Karel Daniel. Není to prý enormní problém, ale stává se to. „Určitě to není každodenní problém, ale praktičtí veterinární lékaři se s takovým požadavkem zákazníků občas setkávají,“ popsal Daniel.

Podle veterináře se může stát, že se v rodině změnily například podmínky pro chov domácího přítele. „Může se stát, že původní dárek dětem se stal nějakým způsobem přítěží, ale nejčastější jsou podle mého názoru situace, kdy majitelé nějakým způsobem nezvládli vztah k domácímu zvířeti - nejčastěji psovi - z čehož vesměs pramení jeho poruchy chování,“ vysvětlil Daniel.

A co dělat se zvířetem, které trpí poruchou chování a jen trochu zdivočelo? Pokud se jedná o mladšího psa, může pomoct přísnější režim, který vymezí hierarchii rodinné smečky, může pomoct aktivnější „vyžití“ pejska. Jinými slovy zvláště u temperamentnějších jedinců jej nejdříve „unavit“ a poté pokračovat nácvikem poslušnosti; může pomoct i cílený výcvik třetí osobou, doporučuje zvěrolékař. Podle něho se tohle ale spíš lépe řekne, než vykoná.

Fena se štěňaty bez jídla a uvázaný pes. Majitelka nechala zvířata trpět

Karel Daniel také poradil, co by měli lidé dělat, pokud je živý tvor omrzí. Určitě ho nenést na veterinu uspávat, ani ho neuvazovat u silnice nebo u nejbližšího obchodu.

„Především je třeba si uvědomit, že zvíře - ačkoliv je majetkem člověka - není v pravém slova smyslu věc. Že o případný dárek, kterým chceme udělat dětem radost, je potřeba se postarat nejen o vánočních prázdninách, nejen týdny a měsíce, ale řadu let poté. I potom co děti často ztratí o domácího přítele zájem,“ dodal Daniel.

Jestli se objeví objektivní okolnosti, které znemožňují další držení domácího zvířete, je pobyt v útulku na útraty majitele samozřejmě jednou z možností. Ale z hlediska zvířete je daleko lepší najít „náhradního“ majitele, pána či domácnost. A to třeba i za pomoci útulku či veterinárního lékaře, doporučil Daniel.

Zákon jasně říká, že nikdo nesmí usmrtit zvíře. Výjimky jsou potom určeny pro chovy zvířat na maso, vlnu, pro rybolov, nebo třeba pro zvířata používaná v laboratořích.