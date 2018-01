Dětí poškozených očkováním přibývá, zuří kritici. Ministerstvo to odmítá

Společnost pro pacienty s následky po očkování má k dispozici příběhy pacientů, kteří se na ně obracejí s tím, že nějaké problémy po očkování měli. Jedním z nich je příběh paní Olgy, respektive její malé dcerky (tenkrát 1,5 roku). „Bydlíme u Plzně a máme dceru Valérii, která prošla očkováním vcelku v pořádku až na poslední očkování vakcínou MMR – spalničky, zarděnky, příušnice,“ uvedla Olga.



Valérii se po očkování objevila vyrážka, která připomínala krevní podlitiny. Rodiče s tím byli srozuměni, a tak si nedělali žádné větší starosti. Postupem času ale přišly hlubší problémy. „Začaly se objevovat noční hysterické děsy, u kterých Valérie začne řvát, jako kdyby jí nohu řezali. Nejsme schopni ji z tohoto stavu probudit a uklidnit. Poté jí dlouho trvá, než se uklidní a usne,“ uvedla Olga s tím, že tyto stavy u dítěte přetrvávají stále.

„Ministerstvo ignoruje varování“

„Za poslední tři roky se stav očkování v České republice rozhodně zhoršil. Ministerstvo zdravotnictví ignoruje varování řady odborníků a rodičů poškozených dětí, že s rozšiřováním očkovacích programů a snižováním věku očkovaných rapidně vzrůstá četnost zejména neurologických a imunologických poškození. Naopak zpřísňuje pravidla, zavádí další prostředky k vynucení co nejčasnějšího očkování bez ohledu na zdravotní stav dítěte,“ tvrdí společnost.



Podle předsedy Společnosti pacientů s následky po očkování by se měl změnit přístup a komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví k problematice očkování. Společnost si ale zároveň uvědomuje, že s příchodem nového ministra se přístup ministerstva může změnit.

Nemocných chřipkou v Česku přibývá. Čtyři pacienti už zemřeli



„Pokud se k lidem dostanou informace kompletní, tak se na to nebudou dívat tak, že očkování je apriory bez diskuse a že ti, co s tím mají problémy, jsou fanatici,“ uvedl pro Blesk Zprávy Václav Hrabák ze Společnosti pacientů s následky po očkování.



Podle pediatrů jsou dnešní očkovací látky mnohem šetrnější než dříve, strach prý není na místě. Kde se tedy berou obavy rodičů? Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové vychází strach rodičů z nepodložených informací a často třeba ze sociálních sítí, které dříve neexistovaly. Rodičům, kteří se očkování striktně brání, podle odbornice chybí zodpovědnost. S rostoucí migrací totiž roste i možnost nejrůznějších nákaz. Nehledě na to, že se neočkované děti můžou chtít chránit do budoucna.

Nebudou cestovat?

„Mladí také hodně cestují, my vypisujeme lékařské zprávy pro pobyty třeba v Anglii nebo v USA a tam je jedna ze základních povinností, že budou tito lidé očkovaní nebo dané onemocnění prodělali, jinak není šance, aby tam mohli jet studovat nebo pobývat v rámci krátkodobých pobytů. To maminky do budoucna nevidí, ale jednou z toho může být velký problém,“ dodala před časem pro Blesk Zprávy Hülleová.

Podle lékařky Ludmily Elekové je dobře, že jedna dávka očkování ubyla. Problém vidí například u očkování proti žloutence, nebo proti tetanu. To prý u dětí není prioritní. Stejně tak kritizuje hexa vakcínu.

V Česku řádí příušnice. Způsobují neplodnost a kdo by se měl přeočkovat?

„Problém, že je to hex (kombinovaná vakcína), nejde to rozložit, připadá mi to protiústavní a v rozporu s paragrafy, že se vyžaduje po dětech očkování proti tetanu, proti hepatitidě B, proti obrně, která tady není, proti hemofilu, to chrání jen očkovaného, to není na ochranu veřejného zdraví, proti záškrtu to také chrání jen očkovaného, protože nezabrání infekci, a dokonce proti černému kašli je dokázáno, že očkování ho roznášejí déle než neočkování,“ popsala pro Blesk Zprávy Eleková.

Podle ní se značně zvýšil počet hlášených nežádoucích účinků v důsledku vyšší informovanosti obyvatelstva. Z původních 40 případů ročně to je po pěti letech asi 1200 případů na 40 tisíc očkovaných. Dříve jich prý bylo stejně, jen se nehlásily.

Očkovat proti spalničkám?

Podle lékařky je zapotřebí, aby lékař sledoval kontraindikace. V případě, že si není očkováním jistý, by je měl minimálně odložit. Rodiče by si potom měli sehnat všechny dostupné informace, aby věděli, co očkování pro tělo jejich dítěte znamená.

„Lékař může špatně vyhodnotit kontraindikace, může se nechat svést finanční motivací, nebo se nechá vystrašit na školeních a podobně, nebo se může být cítit tlačen, že dá přednost svým zájmům aby měl klid. Moje zkušenost je taková, že lékař, který si sám nehledá informace, tak není správně informován, a pacient, který mu důvěřuje, dělá chybu, je naivní,“ vysvětlila Eleková.

Změny v očkování dětí: Hexavakcíny ubude, „dívčí“ vakcína bude i pro kluky

Některé nemoci jsou prý podle statistik vymýceny a už neexistují. Jiné je zase podle Elekové očkovat zbytečné. Zarděnky, spalničky, nebo příušnice, byly podle lékařky dříve označované za běžné dětské nemoci a měly je skoro všechny děti. Vymizely i nemoci, proti kterým se očkovalo (cholera, mor a další) nebo nejsou tak smrtelné jako dřív (spála). Očkování podle odbornice není jediný prostředek k vymýcení nemocí.

„Když měla holčička zarděnky, tak k ní jiné matky poslaly své dcery a záměrně se nakazily, aby to prodělaly ve věku, kdy to mají prodělat. Stejně tak příušnice u chlapečků. I dneska rozumné matky vytvoří řetězec nákazy s neštovicemi. Proč se to dělalo? Protože lidé věděli, že je optimální věk, kdy se to má prodělat,“ dodala lékařka s tím, že je potřeba vyhodnotit, jaké následky by mohla mít vakcinace a jaké případně prodělaná choroba.

Epidemiolog: Očkování je bezpečné

To, že by některé nemoci opravdu mohly zmizet, potvrzuje i epidemiolog. „Některé nemoci by mohly vymizet, kdyby nám odpůrci očkování nehatili plány. Jediná nemoc, která se v historii lidstva podařila vymýtit, jsou pravé neštovice a od roku 1980 se už proti neočkuje. Podobně to vypadá s dětskou obrnou. Loni jí bylo jen pár případů v oblastech, kde se válčí. Kdyby se je ale podařilo úplně eliminovat, tak by se počkalo ještě pár let a nemoc by se přestala úplně očkovat. Což je ideální stav pro všechny,“ popsal pro Blesk Zprávy lékař a epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle Maďara jsou dalším aspirantem na vymýcení spalničky. V Severní, střední a Jižní Americe je už nemají a bojí se právě Evropanů, kteří by je sem mohli „zatáhnout“. Nemoc se tam podařilo vymýtit právě díky tomu, že je 95 procent populace proočkováno.

„Ve vyspělé Evropě, kde to kdysi bylo blízko nule, si teď maminky začínají vymýšlet, očkování odkládají, lékařům uvádějí neexistující problémy, jen aby dítě nepíchli. Ohrožují své dítě i kolektivní imunitu, to je těch 95 procent, které jsou očkované, těch 5 procent jsou děti, které mají třeba leukémii, nebo jiný problém a nemůžou dostat živou vakcínu,“ vysvětlil Maďar.

Sabrinka (†5 měs.) umřela dva dny po očkování: Drsný vzkaz odborníků!



Podle Maďara není pravdivé tvrzení, že by lékaři museli stoprocentně dodržovat očkovací plán. Pokud má dítě kontraindikaci, tak lékaře prý nikdo nemůže nutit, aby dítěti píchnul vakcínu. Očkující lékař má sám uznat, kdy vakcínu podat, nebo ji na dobu dočasnou či trvalou vynechá.

„Aplikujeme možná 60 tisíc vakcín ročně a za deset let existence nemáme skoro co hlásit. Jsou přísné podmínky například na skladování vakcín. Neočkujeme donesenou vakcínou. Já aplikuji jenom to, co považuji za bezpečné,“ popsal Maďar, jak to chodí v síti očkovacích center, kde pracuje.

Ovšem podle Maďara se lidé nedělí na striktní zastánce a odpůrce očkování. Ovšem je prý mezi nimi asi jedno až dvě procenta lidí, kteří očkování opravdu extrémně odmítají, a nedá se s nimi navázat rozumná řeč.



„Potom jsou lidé, kteří chtějí nechat děti očkovat, jen to odkládají, aby to bylo v pozdějším věku. Když už odpůrci nevědí, tak začnou tvrdit, že jsou lékaři podplacení, což je nesmysl. To by farmaceutické firmy už neměli žádné peníze,“ dodal Maďar.



Podle Světové zdravotnické organizace je příjem pro farmaceutické firmy z vakcín kolem dvou procent celkového výdělku. Podle Maďara je pro ně ideální chronicky nemocný pacient, který potřebuje léčbu do konce života. To je třeba cukrovka, vysoký tlak a podobně.

To, že přijde onemocnění, je podle lékaře odchylka organismu, která by se dříve, či později projevila. Lidé potom hledají viníka a očkování se jim jako viník „hodí“.

Co na nařčení říká ministerstvo zdravotnictví?

Na ministerstvu zdravotnictví dokonce funguje pracovní komise pro problematiku očkování. Jde o široké uskupení, které zahrnuje zástupce neziskového sektoru a odborníků.



„Od roku 2015, kdy byla tato komise jmenována ministrem zdravotnictví, se uskutečnilo celkem pět jednání této komise. Na posledním zasedání v loňském roce byly Ministerstvem zdravotnictví prezentovány aspekty nové připravované legislativy, která bude řešit odškodňování újmy na zdraví způsobené povinným očkováním,“ popsala pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků, tedy i vakcín se hlásí na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V rámci zvyšování transparentnosti SÚKL pravidelně zveřejňuje informace o hláše­ných podezřeních na nežádoucí účinky léčiv za předchozí rok ve svém zpravodaji.

Sabrinka (†5 měs.) umřela dva dny po očkování: Srdceryvný vzkaz matky

„Každoročně je u nás podáno přibližně 400 000 dávek hexavakcíny a 200 000 dávek vakcíny MMR. Ve vztahu k tak vysokému po­čtu dávek je počet hlášení nežádoucích účinků velmi nízký. Za rok 2016 to bylo 364 hlášení na hexavak­cíny a 139 hlášení na vakcíny MMR. Mezi hlá­šenými jsou přibližně z 16 procent nezávažné reakce,“ uvedla mluvčí.

Zbytek hlášených reakcí obvykle popisuje prý již známé nežádoucí účinky, popsané v příbalových informacích příslušných vakcín. Systém spontánních hlášení nežádoucích účinků je podle Štěpanyové důležitým zdrojem informací o bezpečnosti léčiv.

Ministerstvo také údajně považuje za důležité, aby existovala právní norma, která by umožňovala odškodnění v případech, kdy prokazatelně dojde k poškození. Nastavení mechanismu odškodňování je předmětem připravovaného zákona o odškodňování následků po očkování.



V rámci této právní normy budou definována kritéria, jejichž splnění bude poukazovat na prokazatelné zdravotní následky po očkování. Její paragrafové znění by podle mluvčí mělo být připravené do tří měsíců.