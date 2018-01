eRecept zdrží lékaře i pacienty až o hodinu, tvrdí Komora. Řada praktiků si ho ale pochvaluje

„Boj“ lékaři versus eRecepty pokračuje. Česká lékařská komora i Svaz praktických lékařů tvrdí, že jsou recepty chybové a systém pořádně nefunguje. Dobu, kterou stráví v ordinaci, to podle nich prodlužuje v některých případech až o hodinu. Podle některých doktorů, kteří eRecept používají v praxi třeba i řadu let, situace ale tak horká není. Nařčení z nefunkčnosti eReceptu odmítá i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Odezva navíc prý trvá maximálně 10 vteřin.

Podle mluvčího České lékařské komory (ČLK) Martina Sojky chodí denně desítky podnětů od lékařů z celé České republiky, podle kterých mají doktoři s funkčností receptu problémy.

„Jsou tam různé problémy s délkou odezvy, to znamená, že čekají dlouho na to, než přijde kód. Což lékaře, jestliže má v ordinaci 30 pacientů denně, každému předepíše tři až čtyři recepty a na každý potřebuje několik minut, velmi zdržuje. V některých případech je to až o hodinu. Domníváme se, že je systém tak nepřipravený, že by se měla revokovat jeho povinnost, měl by být nepovinný,“ popsal situaci pro Blesk Zprávy Sojka.

Podle něho nemá eRecept žádnou přidanou hodnotu. Projekt by měl šetřit čas, nebo přinášet nějaká informace. „Informace to nepřináší, čas to nešetří a dokonce lékaři kvůli tomu musejí pořizovat tiskárny a podobně, což jsou zbytečné náklady, jednoduše to zdržuje. Informací dostáváme desítky denně,“ vysvětlil Sojka.

Co na to lékaři z praxe?

Podle Sojky by celá záležitost měla být nepovinná. O správné fungování by se potom prý měl postarat stát. Sojka také upozornil na to, že ve světě není běžné, aby podobná věc byla povinná, zmínil, že například v Německu mají lékaři eRecept k dispozici nepovinně a používá jej 95 procent z nich.

Podle lékařů, které Blesk Zprávy oslovily, situace zas tak špatná ale není. „My eRecept používáme, funguje a nemáme s ním žádné problémy. Používám ho i proto, že mladým lidem stačí poslat SMS anebo email. Pořizovala bych si ho i bez toho, že by byl povinný. Akorát starším lidem musím vysvětlovat, proč recept vypadá jinak. V ničem mi nevadí a nijak mě neomezuje, stejně bych si ho pořídila,“ vysvětlila lékařka Zuzana Dědková z Hořiněvsi.

Konec praktiků kvůli eReceptu se v Česku nekoná. Středočeský kraj má ale problém

Podobně je na tom i lékař Martin Řezáč z Polikliniky Týniště nad Orlicí. „Já mám eRecept funkční několik let, takže jsem byl připravený. Před koncem starého a na začátku nového roku se pro mě nic nezměnilo, fungoval jsem stejně jako už několik let. Pro mne tedy nenastaly žádné komplikace v tomto směru. Vím, že někteří kolegové na začátku roku problémy měli. Neměli ještě všechny potřebné certifikáty v ordinacích a podobně. Ale co se týče mě, tak bez problému. Jsem spokojený,“ uvedl pro Blesk Zprávy Řezáč.

„Za celou společnost Moje ambulance musím říct, že jsou eRecepty na pobočkách nastavené, aby je lékaři vydávali. Začali jsme s tím už v průběhu loňského roku tak, abychom všechno stihli. V současné době v tom žádné komplikace nevidíme, nezažíváme, nevíme o žádných komplikacích, které by mu bránily. Tento projekt plně podporujeme, myslíme, že je velice prospěšný,“ uvedl pro Blesk Zprávy David Doležal z organizace Moje ambulance, která po republice provozuje celou řadu ordinací.

Lékaři jsou o hodinu déle v práci

Lékař a předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ovšem kritizuje, že je systém pomalý a lékaře zdržuje od práce, čím se jim může prodlužovat také pracovní doba. Stejně jako Sojkta tvrdí, že to může být dokonce až o hodinu.

Jak celá věc tedy funguje? „Lékař zadá informace o tom, jaký chce předepsat recept. Zmáčkne ikonku, jaký chce vydat elektronický recept a data se odešlou na centrální úložiště Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ze státního úložiště se prakticky okamžitě má vrátit identifikátor receptu, což je čárový kód, pod kterým je číselný kód a ještě se dá použít QR kód. Identifikátor doktor vytiskne na recept, nebo ho může poslat mailem či smskou. S kódem jde pacient do lékárny a na základě kódu vydají lék,“ popsal Šonka pro Blesk Zprávy.

Tisíce lékařů stále nemůžou vydávat eRecepty. Komora: Hrozí falšování

Šonka dále kritizoval, že se lékaři musejí podepisovat elektronickým ověřeným podpisem. To je podle něj snadno zneužitelné. V případě zneužití podle něho může dojít například k majetkové trestné činnosti, v případě, kdy by si někdo na zcizený podpis vzal třeba půjčku. V neposlední řadě se odborníkovi nelíbí, že v případě, kdy se z nějakého důvodu nepodaří navázat spojení se serverem, tak lékař neví, co se vlastně stalo, protože mu formulář nevrátí hlášení s tím, kde nastala chyba, celý proces pak musí opakovat.

Lékárny vydají manuál

I on zmínil, že by recept měl být nepovinný. Podle něho chybí certifikáty ještě 6 tisícům lékařů, přestože si u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zažádali včas. I kvůli tomu, že nejsou všichni lékaři v systému, může podle něho dojít k tomu, že se chyby nestihnout vychytat do ostrého provozu. Ten začne příští rok a lékaři by v případě, že nebudou eRecept používat, mohli dostávat sankce. Šonka zmínil také problémy při vydávání v lékárnách.

Desatero eReceptu: Jak bude vypadat a zdrží vás v lékárně?

„Některé chyby, nebo překlepy, nemůžeme opravit a musíme kontaktovat lékaře. Problémy jsou ale i technické. Například není na papíru celý čárový kód, nebo číselný kód. Takže mi se nedobereme k eReceptu na centrálním úložisti. Čárové kódy občas lékaři tisknou na nějaký předtištěný formulář a dostane se jim tam nějaká čára, pro lékárnu je to potom čtečkou nečitelné. Problémů je víc a my budeme (zřejmě zítra pozn.red.) vydávat formulář ideální průvodky,“ popsala pro Blesk Zprávy mluvčí České lékárenské komory Michaela Bažantová.

Formulář ideální průvodky má sloužit nejen lékařům, které poučí o tom, jak mají eRecepty tisknout, ale i pacienty, aby věděli, co nově drží v ruce.

Státní ústav pro kontrolu léčiv odmítá kritiku

„Centrální uložiště elektronických receptů funguje plynule, zcela bez problémů a s výkonovou rezervou. Doposud neevidujeme žádné výpadky systému ani výkyvy v odezvách eReceptu. Doba odezvy se pohybuje kolem 10 sekund, což je stejně dlouhá doba jako platba kartou. V případě delší doby odezvy lékařům doporučujeme, aby si zkontrolovali rychlost internetového připojení a nastavení svého softwaru,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí SÚKL Hana Pavlíčková.

Delší odezvy jsou podle ní případně možné díky komunikaci s Registrem obyvatel pro ztotožňování pacientů. S narůstajícím počtem ztotožněných pacientů bude tento krok při vystavování eReceptu postupně odpadat a čas při vystavování se tím pádem zkrátí. „I přesto je však, podle našich evidencí, doba odezvy v jednotkách sekund,“ popsala Pavlíčková.

Tisícům lékařů opravdu nemohly být dodány přístupové údaje, chyba však prý není na straně úřadu. Česká lékařská komora je prý dosud neověřila.

Lékaře čeká první rok s eRecepty. „Bude bez pokut,“ slibuje ministr Vojtěch

„V současné době se jedná o přibližně 4,5 tisíce lékařů. Toto ověření nelze udělat z údajů dostupných na webových stránkách ČLK, jak se mnohdy uvádí, protože v daném seznamu není datum narození a tedy nelze jednoznačně ověřit daného lékaře a nelze ani od sebe odlišit lékaře se shodným jménem a příjmením,“ vysvětlila mluvčí.

SÚKL proto žádá ČLK o tyto údaje dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde je zákonná lhůta 15 dnů a tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů. Ve chvíli, kdy SÚKL nemá od České lékařské komory lékaře ověřené, nemůže prý pokračovat ve vyřizování jejich žádostí.

„Elektronická preskripce byla v ČR doposud nepovinná, eRecepty bylo možné používat již od roku 2011,“ dodala Pavlíčková s tím, že se nejedná o novinku a navržená změna zákona, která by vrátila eRecept jako nepovinný, není podle SÚKL na místě, neboť v systému je podle Pavlíčkové připojeno téměř 39 tisíc lékařů a z toho aktivně předepisuje 24 tisíc z nich.