Zánovní vozy na českém trhu dále mládnou, mají méně kilometrů a stabilní ceny

V tuzemsku bylo vloni v nabídce na 80 000 automobilů do dvou let stáří. Nejdražší a nejnovější zánovní ojeté vozy nabízejí firmy v Karlovarském kraji, polovina z nich byla loni v ceně přes 605 tisíc korun. Nejlevnější naopak nabízí podnikatelé v Plzeňském a Olomouckém kraji a překvapivě také v Praze (s cenou 425 tisíc korun). Fyzické osoby tvoří jen asi šest procent prodávajících v tomto segmentu vozidel. Vyplynulo to z kontinuálního sledování trhu, které provedla společnost Mototechna.

Celkem se loni v České republice nabízelo 79 583 zánovních vozidel, tedy vozů ve stáří do 2 let. Jejich nabídka se tak meziročně zvýšila na celém trhu o 1,8 procenta. „Zajímavé je, že nájezd nabízených vozidel na českém trhu vykazuje výrazně klesající tendenci. Zatímco v roce 2016 měla polovina vozidel nájezd do 17 539 kilometrů, loni se tato hodnota snížila na pouhých 15 745. Medián prodejní ceny zánovních vozů se přitom zvýšil jen zhruba o jedno procento. Potvrzuje to i naši zkušenost v rámci prodeje zánovních automobilů pod značkou Mototechna, což dokládá nejen zvyšování kupní síly, ale hlavně rostoucí dynamiku obchodu s ojetými vozy a stále kratší dobu vlastnictví konkrétního modelu,“ uvedl ředitel značky Mototechna Stanislav Gálik.

Video Mototechna od AAA Auto slaví 5 let. „Je v tom nostalgie,“ říká šéfka firmy - Komerční sdělení 720p 360p <p>Mototechna slavila, že patří už pět let pod značku AAA Auto, za tu dobu prodala 35 tisíc ojetých automobilů. Akcí diváky provedl herec a další tvář společnosti Václav Vydra.</p> REKLAMA

Znovuobnovená značka Mototechna, která se specializuje na prodej zánovních automobilů a patří do skupiny AAA AUTO, loni v tomto segmentu na našem trhu zaznamenala zvýšení poptávky o 9,7 procenta. Celkem se pod hlavičkou Mototechny prodalo téměř 7 500 zánovních vozů za rok 2017 a již na 40 000 aut od roku 2012. K oblibě zánovních aut přispívá skutečnost, že na rozdíl od dlouhých čekacích dob na nové vozy, které mohou být delší než rok, jsou téměř nové vozy z Mototechny k dispozici okamžitě. „V současné době Mototechna nabízí přes 1200 zánovních vozů prakticky všech značek přítomných na českém trhu. Nejvíce na odbyt jdou vozy s benzinovým motorem, které tvořily tři čtvrtiny všech prodaných vozů. Naší výhodou je, že vykupujeme pouze nejžádanější vozy od prověřených firem, proto poptávka po našich automobilech roste výraznějším tempem než na celém trhu. Největší zájem je o modely domácí značky Škoda,“ doplnil Gálik.

Fotbalový talent Schick má šik auto. Bude ho mít jako domácí jistotu

Srovnání nejčastěji nabízených zánovních vozů na českém trhu a nejprodávanějších automobilů v české síti značky Mototechna:

Zánovní vozy na českém trhu Zánovní vozy prodávané v Mototechně:

Škoda Octavia Škoda Fabia Škoda Fabia Škoda Rapid Škoda Rapid Škoda Octavia Škoda Superb Hyundai i30 Hyundai i30 Škoda Yeti Volkswagen Golf Dacia Duster Škoda Citigo Kia Ceed Volkswagen Passat Kia Sportage Škoda Yeti Hyundai i20 Opel Astra Nissan Juke

Škoda Fabia třetí generace | Blesk

„Když se AAA AUTO rozhodovalo, jak uvést rozšíření nabídky o zánovní vozy, sáhlo po nostalgicky známé značce Mototechna. Značku si lidé pamatují ještě z dob komunismu, kdy byla symbolem pro nedostatková nová auta a dlouhé fronty s žádankami o auto. Fronty se samozřejmě u nás nestojí, protože se zvyšující poptávkou navyšujeme i počet zkušených prodejců, výkupčích a dalších specialistů, abychom udrželi vysoký standard, který si tyto automobily zaslouží,“ dodal Stanislav Gálik. Mototechna jako první využila mezery na trhu a hlad zákazníků po nových automobilech dokázala převrátit na svoji stranu zánovních automobilů. Značka prodává automobily s parametry nových vozů, ale cenou i o 40 % nižší, než jsou vozy nové. Zákazník tu najde i jen půl roku staré automobily s nájezdem okolo 8 000 km. Navíc na rozdíl od dealerů nových aut zákazník přijde a ještě ten den klidně odjíždí v novějším voze, a nečeká tedy několik měsíců, než se automobil vyrobí. Vybraný automobil bezplatně prodejce doveze na kteroukoliv z 22 poboček AAA AUTO, takže zákazník nemusí objíždět jednotlivé pobočky.

Dvacetileté auto se vydává na cestu do Mongolska, jen na tankování padne 80 tisíc

Mototechna spolupracuje s řadou dealerství, leasingovými společnostmi a dalšími firemními zákazníky, díky čemuž může za nabízené automobily plně ručit. Skupují automobily nejžádanějších modelů i výbavy, což je její výhoda oproti prodejcům nových aut, kteří sekundárně prodávají právě zánovní automobily, ale bez zkušenosti s trhem ojetých automobilů nedokážou nabízet vozy v takové výbavě, po které je aktuálně poptávka. Nejdražšími prodanými automobily byly Mercedes-Benz G500 Cabrio z limitované Final Edition 200 za 6 300 000 korun, takřka nový Bentley Continental GTC V8 z osobní sbírky zakladatele společnosti Anthony Jamese Dennyho za 4 950 000 korun nebo elektromobil Tesla Model S za 2 550 000 korun.