Ruský hacker na Pankráci prý umírá bez pomoci, zlobí se Rusové. Češi to odmítli

USA ho viní z opakovaných hackerských útoků, o jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti.

Hacknul e-mail Clintonové? Nikulina můžou Češi vydat do USA i Ruska, řekl soud

Nikulin je podle advokáta Vladimira Makejeva fakticky v úplné izolaci, trpí prudkými bolestmi a nedostává se mu náležité péče. „Nasadili na něj kárnou psychiatrii a snaží se z něj dostat lživé přiznání údajného vměšování do americké předvolební kampaně. To má samozřejmě vliv na celkový stav člověka, který se snaží dokázat svou nevinu,“ uvedl ruský právník. Stav vězněného se prý může stát kritickým.

„Nikulin potřebuje specializovanou lékařskou pomoc, kterou mu odmítají poskytnout,“ citoval ruský list Makejeva. Vězněný na svůj stav nejednou marně upozornil různé české úřady. Trpí prý opakovanými prudkými bolestmi žaludku a ledvin, potřebuje speciální stravu. „Ve vězení mu bez náležitého vyšetření předepsali dietu, která ale jeho stav jen zhoršuje. Někomu možná pomáhá, ale pro Jevgenije je to trest smrti,“ uvedl Makejev.

Vydání ruského hackera: Soud probíhal kvůli bezpečnosti ve vězení na Pankráci

Ruští advokáti podle Izvestijí tvrdí, že Nikulina po zatčení násilně internovali v bohnické psychiatrické léčebně, kde mu nitrožilně podávali glukózu místo plnohodnotné stravy a pravidelně mu injekčně dávkovali silné antipsychotické a protiepileptické preparáty. Nepouštěli ho na záchod, nesměl na procházky a odpírali mu setkání s blízkými a příbuznými.

Vězeňská služba i ministerstvo spravedlnosti zprávu ohledně zdravotního stavu věžně popřeli. „Zdravotní stav Jevgenije Nikulina se od doby jeho nástupu do výkonu vazby nezhoršil. Informace, které se objevily v ruském tisku, tedy důrazně vyvracíme. Vězeňská služba poskytuje řádnou péči všem vězněným osobám v rámci svých, případně civilních, zdravotnických zařízení. S touto péčí musí ale vězněná osoba souhlasit,“ uvedla mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová na dotaz ČTK.

V Moskvě se pohádali britský a ruský ministr. „Výmysly západní party,“ bránil se Rus

Mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová doplnila, že informace uvedená v listu Izvestija není pravdivá.

Tiskový mluvčí ruského velvyslanectví v Praze Alexej Kolmakov Izvestijím řekl, že ambasáda Nikulinovi poskytuje „komplexní konzulární podporu“. Pracovníci velvyslanectví jsou s ním v kontaktu, stejně jako s jeho advokátem, s českými úřady a s vedením věznice. Starají se o to, aby byly dodrženy všechny zákonné zájmy ruského občana „včetně nezbytného lékařského ošetření,“ řekl Kolmakov.

„S Kimem mám dobrý vztah,“ chvástá se Trump. Jak diktátora KLDR hodnotí Putin?

Pražský vrchní soud loni v listopadu potvrdil přípustnost vydání Rusa do Spojených států, kde je obviněn z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012–2013. Nikulin tvrdí, že americká obvinění vycházejí pouze z tvrzení agentů FBI, kteří po něm prý výměnou za beztrestnost chtěli, aby se přiznal k proniknutí do elektronické pošty neúspěšné prezidentské kandidátky Hillary Clintonové na příkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání Nikulina do USA zabránila. O jeho extradici požádalo Rusko ve stejný den jako Spojené státy, a to na základě zatykače kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.