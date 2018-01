Skialpinistu (35) strhla v Jeseníkách lavina. Ze sněhu se vyhrabal sám

Informace o sesuvu a nehodě lyžaře se dostala k záchranářům horské služby v 16:00. „Podle toho, co jsme se dozvěděli, byl skialpinista sesuvem stržen. Naštěstí masa sněhu nebyla velkých rozměrů, proto byl jen částečně zasypán a vyprostil se sám, při pádu si však poranil dolní končetinu,“ uvedl Klimeš.

Na místo se vydala skupina horských záchranářů z Ovčárny a Karlova. „Vzhledem k obtížně přístupné lokalitě jsme k němu nemohli dojet naší terénní technikou. Členové horské služby se tedy na místo dostali na lyžích,“ upřesnil Klimeš. Poukázal na to, že lyžař porušil několik zásadních pravidel pohybu v terénu. Měl sice veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil i lavinový batoh, ale v místě se pohyboval sám. Pokud by se nevyhrabal vlastní silou, nikdo by mu nedokázal pomoct, dodal Klimeš.

Hrozí další laviny

V Jeseníkách ode dneška platí znovu druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. V nejvyšších částech hor leží zhruba metr sněhu, na hřebeni okolo 40 centimetrů, z toho pět centimetrů nového sněhu, který napadal za silného větru. Na závětrných svazích ho proto bude uloženo více, uvedl lavinový specialista jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. V lavinových katastrech je podle něj kolem dvou metrů sněhu. „Předpověď hlásí vydatné sněžení za silného západního větru. Je pravděpodobné, že se budou tvořit na závětrných svazích desky a možný vznik deskových lavin,“ uvedl Hejtmánek na stránkách www.horskasluzba.cz.