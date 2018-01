Praha se postaví za Polky: Bude protestovat proti zákazu potratů

V Praze se ve čtvrtek odehraje solidární protest na podporu polských žen. Ty totiž po roce čelí útlaku ze strany tamní vlády. Do polského parlamentu se totiž dostaly hned dva návrhy zákonů, které chtějí změnit pravidla potratů. Jenže zatímco jeden, který prosazoval jejich zmírnění, neprošel ani přes první čtení, druhý, který by znamenal prakticky zákaz interrupcí, prošel do dalšího kola schvalovacího procesu.

Podobné protesty jako ten pražský přitom mají podle jeho organizátorky velký význam. „Je důležité, aby lidé viděli vnitřní problémy, protože mnoho Poláků doufá, že pocit studu a vědomí, že nemohou dělat, co se jim zlíbí, pomůže vyvinout tlak na tamní politiky,“ vysvětluje Alexandra Hołubowiczová.

Zároveň je podle ní akce dobrou podporou i pro samotné Polky. „Bylo by dobré, kdyby věděly, že tu existuje něco jako sesterská síť a mohou se spolehnout na pomoc jinde,“ vysvětluje Hołubowiczová.

„Zakaž potraty!“ Církev donesla Putinovi milion podpisů proti přerušování těhotenství

Protesty se opakují více než po roce

Podobný zákon, jakým se polští poslanci zabývali v druhém lednovém týdnu, přitom už jednou odmítli. V říjnu 2016 je k tomu tlačily masivní protesty v polských ulicích. Tisíce Polek a Poláků při nich v černém oblečení vyšly do ulic, aby bránily práva polských žen rozhodovat svobodně o svém těle.

Nynější návrh je sice podle místních médií mírnější než ten původní. Podle kritiků by ale i tak znamenal prakticky zákaz potratů v Polsku. Nový zákon se do parlamentu dostal na základě občanské iniciativy Zastavme potraty! a Polkám by zakázal podstoupení potratu i v případě, že by dítěti hrozilo vážné poškození. Podle zástupců iniciativy totiž k 96 procentům z přibližně 1100 legálních potratů dojde právě kvůli poškození plodu. Jedinou další situací, kdy je v Polsku potrat možný, je otěhotnění po znásilnění nebo incestu.

Na potrat nechodí jen „chudé“ ženy, spíš naopak. Často mají psychické následky, říká expertka

Podle Hołubowiczové je problémem především mentalita Poláků stejně jako ovlivnění církví. Poláci jsou podle ní často kritičtí k církvi, zároveň ale žijí v autoritářském státě a mnoho lidí tak podle aktivistky dál uvažuje. I proto je pro velkou část Poláků nepředstavitelné, že by neposílali děti do náboženských kroužků, které ale mají pochybnou kvalitu.

Aktivistka: Polským dětem jsou často vnucovány názory i ve škole

„Když jsem před třemi lety sama učila, dostávaly děti před Velikonocemi speciální kurzy v kostele,“ upozorňuje aktivistka. Během nich podle ní docházelo k „vymývání mozků“ mladých Poláků v názoru na potraty. Druhou možností bylo vystoupení hosta, který byl dříve aktivním účastníkem klubové taneční scény v Berlíně a následně se stal oddaným katolíkem, a při kterém se náctiletí Poláci dozvěděli, že ďábel sedí na svém trůně právě v německém hlavním městě.

Poláci jsou tak náboženstvím ovlivnění od malička. Pak do problému vstupuje i mentalita většiny Poláků. Ta se podle Hołubowiczové dá shrnout jako „každý svého štěstí strůjcem“. Dobrým příkladem je podle ní program 500+, ve kterém polská vláda přispívá rodinám měsíčně 500 zlotých (asi 3000 Kč) na druhé a každé další dítě.

Známý politik posílal milenku na potrat. Veřejně je přitom tvrdě odmítal

Mnoho Poláků si myslí, že za nechtěné těhotenství si ženy mohou samy

„Polská střední třída kvůli němu obviňuje chudé. Ty označuje za lenochy a alkoholiky, kteří nedělají nic, než plodí děti, a nechali se tak od PiS koupit za 500 zlotých,“ vyvětluje aktivistka. Zároveň s tím však i lidé ze střední třídy žádají o ten samý příspěvek.

„Stejný přístup pak Poláci mají i k ženám, které chtějí na potrat. Věří, že si to zaslouží,“ vysvětluje aktivistka. Důvodem, proč se z potratových zákonů stalo v Polsku velké téma, je podle ní i to, že jednou za čas pocítí část populace potřebu ukázat, že jsou dobrými katolíky. „Vyberou si proto vždy téma, o kterém mají pocit, že se jich netýká,“ dodává Hołubowiczová.

„Jsem pro život“: Obří průvod prošel Prahou, lidé protestovali proti potratům

Mnoho lidí k problému přistupuje pokrytecky

Tím se podle ní nyní staly potraty, které jsou polské veřejnosti podávány jako přání militantních feministek, které jimi řeší svou chabou morálku. „Ve skutečnosti i mnoho lidí z hnutí, které bojuje proti tomu, aby ženy měly možnost volby, v minulosti podstoupilo, nebo provádělo potraty,“ dodává Hołubowiczová s tím, že je toto hnutí pokrytecké.

Už před rokem Polky podpořili i lidé v Praze při protestech proti předchozímu zákonu. Podobné to bude i letos. Sobotní protesty v samotném Polsku podpoří ve čtvrtek aktivisté na Palackého náměstí v Praze. Ten chce kromě vyjádření nesouhlasu s novým zákonem dát najevo i nesouhlas s postupem polské opozice.

„Peklo pokračuje.“ V boji za potraty vytáhly Polky červené karty

Organizátoři: V Praze se bude protestovat i proti opozici

Organizátoři české akce zdůrazňují, že zákon zakazující potraty podpořilo 277 poslanců, zatímco proti jich bylo 134. Druhý občanský návrh, který chtěl současné podmínky naopak zmírnit, pak těsně neprošel. „Je nutno zmínit, že tento projekt byl odmítnut ne kvůli hlasům poslanců konzervativní vládní strany Právo a spravedlnost, která má v Sejmu většinu, ale proto, že liberální opozice nebyla při hlasování přítomna,“ upozornili organizátoři na zvláštní postup liberálních poslanců.

Liberální návrh totiž měl reálnou šanci, aby se dostal do dalšího čtení. Hlasovalo pro něj totiž i 58 poslanců vládnoucí konzervativní strany PiS včetně jejího předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Opozice však propásla svou šanci. Při hlasování totiž v sále chybělo 29 poslanců opoziční Občanské platformy (PO). Další tři pak hlasovali proti rozvolnění přísných pravidel a ruku zvedli naopak pro jejich další utažení. Návrhu pro postup do druhého čtení přitom chybělo pouhých devět hlasů.