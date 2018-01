Nemovitosti v Česku skupují cizinci a investoři. Staví se málo, říká poradce

Čerstvá data ČSÚ o stavebnictví za listopad říkají, že rostlo o 1,9 procenta. Bytů v bytových domech v Praze bylo za prvních 11 měsíců loňského roku zahájeno dokonce o 130 procent více.



Zdá se tedy, že je vše v pořádku. Kdyby ale meziroční růst jak ve stavebnictví, tak především v bytových výstavbách v Praze nevycházel z nízkých čísel roku 2016. Za 11 měsíců loňského roku bylo povoleno v Praze 2028 bytů, prodáno jich bylo 5500. Počty zahajovaných bytů tak neodpovídají ani polovině potřeby trhu a to je také hlavní důvod razantního zvyšování cen nového bydlení. Tvrdí odborníci na bydlení. Kdo si ale drahé byty kupuje?

V Česku kupují hlavně cizinci

Podle Realitního poradce Ondřeje Kučery byty kupují hlavně cizinci. S tím, že jich je málo, souhlasí.



„Obecně je pravda, že bytů na trhu přibývá málo a je to zejména tím, že vyřízení stavebního povolení pro developerské projekty trvá v Česku extrémně dlouho. Takže bohužel je trh nenasycený novými byty. Na druhé straně je velký převis poptávajících. Nabídka je tedy nedostatečná, ceny rostou a ještě to asi bude chvíli trvat,“ vysvětlil prodejce.

Podle Kučery byty kupují spíše lidé, kteří chtějí investovat, není to ale investice ledajaká. Jedná se o nemovitosti, které jednou připadnou dětem. Podle odborníka tedy nezáleží tolik na ročním zhodnocení za nájemné, jako na tom, že majetek zůstane v rodině a zhodnotí se léty, nebo případnými rekonstrukcemi. Zájem je prý ale i o byty z druhé ruky. A to hlavně kvůli ceně v novostavbách. V současné době se prý ale rozdíly pomalu smazávají, ceny starších bytů totiž rostou také.



Podle odborníka tedy klesá zájem o byty na bydlení. „Přibývá investorů, přestože jsou ceny za posledních 10 let vůbec nejvýš. Zájem o byty na bydlení klesl, a to i proto, že hypotéky jsou méně dostupné a člověk musí mít kolem 20 procent vlastních prostředků. Některé byty vzhledem k cenám a pravidlům hypoték jsou pro Čechy a mladé lidi poměrně špatně dostupné,“ dodal Kučera.

Češi kupují nejmenší byty

Podle tiskového mluvčího společnosti Remax Tomáše Hejdy situace prý tolik napjatá není. Hejda tvrdí, že se v současné době nakupují všechny skupiny obyvatel.



„Jsou to mladí lidé, kteří si pořizují startovací bydlení, tak starší lidé, kteří bydlení mají, ale mají také volné prostředky a peníze k dispozici a hledají způsob jak je uložit. Tomu nahrály i nízké sazby u hypoték, což se teď začíná měnit,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy Hejda.

Češi pak podle něho kupují na bydlení i na investici a to hlavně menší byty 1kk a 2kk. „O nakupování bytů cizinci se hodně mluví, ale je to malá skupina. Nakupují hlavně ty dražší větší a luxusnější, nebo pak v rámci investic celé činžovní domy,“ popsal odborník.



Hejda také zdůraznil, že vzhledem k poptávce šly ceny nahoru, protože bytů bylo málo, což je způsobeno i tím, že se celkově zahajuje méně nových developerských projektů. To je podle Hejdy problém hlavně velkých měst. Přes to všechno se stále dobře prodávají starší byty. Pokud má člověk finance a možnost jak získat dostatečnou hypotéku, byt prý vždycky sežene, tvrdí Hejda.

Byt jako investice - nový národní sport?

Další zajímavé informace má taky developer CentralGroup. Podle něj kupují byty na investice spíše Češi, je to prý něco jako nový národní sport. Ovšem i podle něho Češi preferují hlavně malé byty. Hypotéku si potom berou prý především ženy. Což je naprostý obrat oproti roku 2008, kdy jim vévodili muži.