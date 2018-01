Konec praktiků kvůli eReceptu se v Česku nekoná. Středočeský kraj má ale problém

Tisíce lidí přijdou o lékaře a zejména v příhraničních regionech hrozí, že se zhorší dostupnost péče. I s takovým argumentem vyrukovali loni na podzim praktičtí lékaři, když odmítali zavádění eReceptu a EET v ordinacích. Upozorňovali, že jejich profese patří věkovým průměrem k „nejstarším“. Zejména starší lékaři totiž plánovali hromadně odcházet do penze a černé scénáře mluvili až o 200 tisících lidech bez praktika. Realita ale není zdaleka tak černá. Pomohl i slib nového ministra Adama Vojtěcha (ANO) o rok odložit postihy za to, že lékař elektronický recept nevydá.

Ještě na podzim lékaři varovali, že jen praktiků může ze dne na den zavřít své ordinace zhruba stovka. „Pokud každý eviduje asi dva tisíce pacientů, tak to znamená, že 200 tisíc lidí může přijít o svého lékaře,“ upozorňoval tehdy předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Zavřelo 50 ordinací, 13 ve středních Čechách

„Podle informací skončilo asi 50 praktických a dětských lékařů v celé republice,“ potvrdil na dotaz Blesk Zpráv Šonka to, že situace není tak závažná, jak hrozilo na podzim. Pomohl podle něj i přístup nového ministra zdarvotnictví Adama Vojtěcha. Upozornil však na to, že v některých regionech skončilo i značné množství zubařů a ambulantních specialistů.

Lákají lékaře na sever Moravy: Čtyři ordinace v Horním Benešově chce zafinancovat kraj

„Největším překvapením pro všechny zúčastněné je to, že nejvíce doktorů zavřelo ordinace ve středních Čechách,“ upozornil Šonka. Z 50 lékařů, kteří kvůli eReceptu skončili, jich 13 zavřelo ordinace právě v tomto kraji. „To už je reálný problém a myslím, že pro lidi tam bude problém shánět lékaře,“ upozornil.

Protože jeden podle Šonky vede v evidenci kolem 2000 pacientů, nového lékaře by tak mělo potřebovat přes 20 tisíc Středočechů.

Potíže mohou být hlavně v malých městech

Lokální problémy se podle Šonky mohou s postupem času objevit i v problémových regionech. „Pokud jsou v malé obci třeba dvě ordinace praktických lékařů a jeden z nich kvůli eReceptu skončil, tak v tom místě vznikne skutečně velký problém,“ varoval. Skutečný rozsah problémů se podle něj ale projeví teprve v následujících týdnech. Zatím totiž podle existuje stejně velké množství lidí, kteří svého lékaře nenavštívili.

eRecepty u svaté Anny v Brně: Klasickým předpisům je konec, plánují tu i léky přes sms a e-mail

Hlavním důvodem, proč své ordinace nezavřelo daleko více lékařů je podle Šonky právě slib nového ministra, že za vydávání klasických receptů lékařům první rok nebudou hrozit postihy. Ten by podle něj ale sám o sobě nestačil.

Nový ministr slíbil rok eReceptu bez pokut

Riziko „kolapsu systému“, kterým lékaři hrozili, vedlo k tomu, že ministr Vojtěch předložil ještě v prosinci návrh zákona, který má zaručit, že první rok eReceptu bude bez sankcí. Podle Šonky pak právě tento slib situaci zachránil.

Tisíce lékařů stále nemůžou vydávat eRecepty. Komora: Hrozí falšování

„Důležité je, že na neurčito bylo odložená i povinnost elektronické evidence tržeb,“ upozornil lékař. Nebýt nově nastavených pravidel EET, nastalo by hromadné uzavírání ordinací stejně.

„Problém ale pominul pouze pro tuto chvíli,“ varoval Šonka před tím, že současný slib, který by ministr Vojtěch v průběhu února rád přetavil i do zákona, hrozbu pouze o rok odsunul. Doufá proto v to, že se o eReceptu začne znovu vyjednávat, včetně možnosti jeho dalšího odkladu. Beze změn eReceptu podle něj dojde pouze k tomu, že lékaři, kteří v práci letos pokračovali, své ordinace zavřou za rok.

První dny eReceptů: Češi jich dostali už přes 100 000, krachlo posílání skrz SMS

Lékaři chtějí s eReceptem i lékový záznam

„Elektronický recept má smysl, nevím ale, jestli povinně, nebo zda ho zavádět povinně i pro tu nejohroženější skupinu,“ dodal lékař. Podle něj není důvod, aby lékaři, kteří se blíží odchodu do důchodu, nemohli i posledních pár let svého pracovního života vydávat papírové recepty.

„Systém je ale v první řadě potřeba zkultivovat, tak aby fungoval a měl funkce, které nám s ním byly slibovány,“ připojil Šonka. Jde například o lékový záznam, který by měl upozornit například na to, že pacient má stejný lék už předepsaný. „Pokud by zde ty funkce byly, tak na nový systém většina lékařů přešla dobrovolně,“ zmínil Šonka.

Desatero eReceptu: Jak bude vypadat a zdrží vás v lékárně?

Současný stav podle odborníka od podpory eReceptu odrazuje i jeho kolegy, kteří se do systému přihlásili už během zkušební doby. „Stěžují si, že s povinným zavedením elektronické preskripce se začínají objevovat problémy, recepty chodí pomaleji, musejí často restartovat připojení k centrálnímu úložišti a podobně,“ popsal Šonka některé stížnosti, které k novému systému měli jeho kolegové.

Starší lékaři nemají v ordinacích internet

Starším lékařům vadilo povinné zavádění eReceptu od začátku. Mnoho z nich totiž v ordinacích stále nemá internet, další poukazovali na zbytečné náklady navíc.

Podlézání a dopis Babišovi: Šéf SÚKL namíchl lékaře i lékárníky. Senátor chce jeho konec

Velká část lékařů nechala registraci do systému eReceptu na poslední chvíli, své váhání pak vysvětlovali nejistotou. Ještě loni na podzim se totiž poslanci zabývali návrhem, zda jeho povinné zavedení neodložit alespoň o dva roky.

Lékaři kritizovali i to, že prováděcí vyhlášku k nové legislativě ministerstvo vydalo teprve měsíc před koncem roku. Na Nový rok tak bez možnosti vydávat elektronické recepty stále bylo sedm tisíc lékařů, kterým nedorazili přístupové údaje, mezi nimi byl mimo jiné i spoluautor zákona a bývalý poslanec Boris Štastný.