Katka si šla do útulku pro kotě, vyběhli s ní. Jak musíte o zvíře požádat?

Kateřina Chlebečková chtěla kotě pro svoji maminku. Rozhodla se tedy napsat do útulku, aby nějakému opuštěnému kotěti dala nový domov. Zaměstnankyně „Mosteckých koček“ ji ale odbyla. Diskusí, ve které si mnohokrát protiřečí, se teď baví internet. Podle útulků, které Blesk Zprávy oslovily, je vždycky lepší jednat se zájemci o zvířata napřímo. Adepti mají do útulku zavolat a pak se tam i zajet podívat. Tvrdá pravidla pro výběr nových majitelů totiž mají svůj smysl.

Kateřina do útulku psala prostřednictvím Facebooku. Když jí zdejší zaměstnankyně začala odpovídat, hodně ji to zarazilo. Dotaz na kotě byl rozbuškou pro velkou hádku. Paní se nejprvě Kateřiny zeptala, zda by byla kočka na zahradu, nebo do bytu. Když jí Kateřina odpověděla, že na zahradu, žena chtěla ukončit diskusi tím, že kočky na zahradu neposkytují.

Katka tedy přislíbila, že z kotěte bude kočka do bytu. Podezřívavá zaměstnankyně útulku na druhé straně však opáčila, že je zvláštní, že tak náhle mění názor a do dívky seobula. Kateřina po hádce umístila svůj příspěvek na sociální síť, aby jí přátelé řekli svůj názor. To však ještě nevěděla, jak rychle se příspěvek začne šířit. Útulek později na svém Facebooku situaci vysvětlil ze svého pohledu.

Útulek: Je to fraška

„Myslím, že mě paní nepochopila. Říkala jsem, že by kočka byla do baráčku a ona se mě zeptala, proč by byla do baráčku, když mají kočky jenom do bytu, nepochopila jsem to. Oni se veřejně omluvili, ale mě zablokovali, abych to neviděla. Chtěla jsem se jim také omluvit, příspěvek jsme zveřejnila na svém Facebooku. A nenapadlo mne jak se bude šířit,“ uvedla pro Blesk Zprávy Kateřina s tím, že ale jinak nevidí nic špatného na tom, že upozornila svoje okolí na chování, které se jí nezamlouvalo. S útulkem by ráda mluvila napřímo.

Redakce Blesk Zpráv zkontaktovala i útulek Mostecké kočky. Celá sitace je podle něj fraškou, více se odmítly vyjadřovat a hovor ukončily.

Jaroslava Tichá z mělnického útulku se snaží přes sociální sítě se zájemci nekomunikovat. Preferuje telefonický kontakt, nebo osobní návštěvu. „Já se po Facebooku snažím nekomunikovat. Preferuji když se mnou lidé mluví přes telefon, nebo přijedou osobně. Na nějaké dopisování nemám čas ani náladu, je to zdlouhavé,“ popsala pro Blesk Zprávy.

Při adopce zvířete je ostražitost nezbytná

Ostražitost při výběru nového pána Jaroslava Tichá chápe. V Mělníku například kočky poskytují opravdu jenom do bytu. To, že je zapotřebí potenciálního zájemce „proklepnout“, potvrdila i vedoucí kralupského útulku Lesan Monika Kolková. Útulky nechtějí, aby se jim zvíře za pár dní zase vrátilo.

„Je to na každém útulku jaký postup si zvolí. Někdo má například formuláře, na základě kterých si útulek lidi pozve a jednají dál. K nám lidé píší maily, nebo volají. Zveme je k nám, kdy se zájemců vyptám na vše důležité a chci je vidět v přímém kontaktu se zvířetem,“ popsala pro Blesk Zprávy Kolková.

Po tomhle kolečku si vedoucí zvolí, jestli zvíře do adopce půjde, nebo ne. Podle Kolkové je také problém v tom, že si spousta zájemců o zvíře myslí, že je útulek povinen zvíře poskytnout, což není pravda. V první řadě jde o to, aby vybral opravdu dobrého páníčka.