Tady prodávali nekvalitní benzin a naftu. Hřešily i známé čerpací stanice

Provozovatelé čerpacích stanic se často vymlouvají na to, že jim špatný benzin či naftu načerpal dodavatel. Inspektoři ČOI ale upozorňují, že za kvalitu přesto za všech okolností odpovídají oni. Důvodem je i skutečnost, že nekvalitní benzin nebo nafta mohou i poškodit auto.

„V okamžiku, kdy zjistí inspekce nekvalitní pohonné hmoty na čerpací stanici, prakticky okamžitě se vrací na čerpací stanici a ukládá také zákaz prodeje do doby zjednání nápravy, například vyčištění nádrže a závozu novým palivem,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí ČOI Jiří Fröhlich s tím, že následně je vedeno správní řízení, ve kterém se rozhoduje o výši pokuty.

Kvalita pohonných hmot byla v loňském roce nejlepší za posledních 15 let, kdy ČOI trh monitoruje. Dlouhodobě se počet pochybení snižuje, čemuž pomáhá i to, že jsou od roku 2011 zveřejňována všechna pravomocná rozhodnutí o udělených pokutách. „Celníci také v předchozích letech odhalili cesty, kterými se vozilo do naší republiky závadné LPG – a to se projevilo následně také ve výsledcích našich kontrol,“ dodal Fröhlich.

Podívejte se na následujících stránkách na přehled problematických pump v Česku, které dostaly pokutu v roce 2017. Některé kontroly ČOI proběhly už dříve, ovšem prodleva mezi zjištěním inspektorů a pravomocným udělením pokuty je způsobena časově náročným správním řízení, ve kterém se provozovatelé mohou odvolat.