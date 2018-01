Bitcoin zabíjí panika. Během měsíce spadla jeho hodnota o polovinu

Jižní Korea chce zakázat obchod s kryptoměnami. Po raziích, které provedla před týdnem policie a korejský finanční úřad na největších bitcoinových burzách, postoupila země od dlouhodobých úvah k činům. Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek oznámilo, že vláda připravuje zákon, který by kryptoměny zakázal. Objevily se rovněž spekulace, že regulací bitcoinu se na svém zasedání budou zabývat zástupci zemí G20. V reakcích na to ztratil bitcoin během krátké doby takřka polovinu své hodnoty, experti za tím vidí především paniku investorů.

Korejský trh patří k těm vůbec největším. Zejména růst v loňském roce, kdy cena bitcoinu vzrostla o 1500 procent, totiž k obchodování přilákala zástupy lidí. Bitcoin tak v Koreji drží i mnoho studentů nebo žen v domácnosti. Tamní vláda ale kryptoměny dlouhodobě vnímá jako riziko a gamblerství. Již loni navíc přistoupila k prvním regulacím, když zakázala ICO (crowdfundingové kampaně využívající kryptoměny) a zakázala jejich vlastnictví nezletilým.

Nové rozhodnutí korejské vlády by tak mohlo dále srazit cenu bitcoinu i dalších kryptoměn. V současnosti se totiž v zemi odehraje přibližně 20 procent všech transakcí s bitcoinem. Díky dění na Korejském poloostrově se přitom již jednou tento týden cena propadla.

Propad způsobily i korejské burzy kryptoměn

Lidé totiž zpanikařili při kontrole ceny bitcoinu na webu Coinmapcup, který zobrazuje průměrné ceny kryptoměn, která se ze dne na den citelně snížila. „Červená čísla byla způsobena tím, že Coinmapcup vyřadil z cen, z nichž počítá průměr, ceny v Jižní Koreji,“ vysvětluje Karel Fillner autor webu btctip a člen Paralelní Polis.

K panice, která zdánlivý propad ceny následovala, ovšem nebyl důvod. „Stalo se tak z toho důvodu, že korejské burzy jsou izolované a nemohou obchodovat se zbytkem světa. Ceny bitcoinu jsou tam tedy zhruba o 50 procent vyšší než kdekoli na světě,“ vysvětlil Fillner. Výsledná průměrná cena na serveru cen tak podle něj byla „zkažená“, tedy mnohem vyšší než v realitě, což stálo i za tím, že server korejské burzy z průměru vyřadil již na začátku týdne.

„Průměrné ceny tedy logicky spadly, ale nejedná se o nic jiného než matematické vyjádření průměrné ceny bitcoinu na trhu,“ dodal. Poznamenal ale, že za dalším propadem stála především panika některých investorů, kteří začali ve velkém své kryptoměny prodávat, aniž by zjistili, co za propadem ceny zobrazované na Coinmapcup stojí.

Razie na korejských burzách: Úřady se bojí podvodů

Korejské burzy čelily v nedávné době i policejní razii. Na té se podíleli i úředníci korejského finančního úřadu, protože největší burzy v zemi Coinone a Bithumb čelí podezření z daňových úniků. Tamní ministerstvo financí si podobně jako další instituce ve světě totiž neví rady s tím, jak trh s kryptoměnami efektivně zdanit, a obávají se daňových úniků. Trh s kryptoměnami totiž svou velikostí již dohnal index malých společností Kosdaq.

Regulace, o kterých místní vláda uvažuje, by ale nemusely dopadnout na úrodnou půdu. O nejrůznějších formách regulace přitom uvažují i další státy. Odborníci jsou ale k podobným snahám dlouhodobě skeptičtí. „V některých státech se dnes například uvažuje o povinnosti deklarovat vlastnictví kryptoměn pod sankcemi. Vymahatelnost případných zákazů však může být nereálná a dlouhodobě neudržitelná,“ řekl již dříve Pavel Urbaczka ze společnosti Blockchain Legal.

Expert: Propad ceny je jen dočasná panika, až se situace uklidní, půjde cena nahoru

U současné situaci se pak Urbaczka rovněž snaží mírnit paniku. „Případný zákaz by pravděpodobně vedl k propadu ceny kryptoměn, byť podle mě pouze dočasnému,“ vysvětlil. Připomněl, že není možné zapomínat, že Jižní Korea je pouze jedním z trhů, kde se s kryptoměnami obchoduje.

Současný propad, kdy v hodinách po oznámení korejské vlády bitcoin ztratil přes deset procent své hodnoty, označil za zbytečnou paniku. „Žádný zákaz aktuálně neexistuje a ani není jasné, čeho by se týkal,“ vysvětlil Urbaczka s tím, že jeho zavedení by podle něj trvalo měsíce. Upozornil rovněž na to, že ohledně kryptoměn se zatím nevyjadřuje jednotně ani jihokorejská státní správa.

Ta v nejostřejší podobě hovoří především o zákazu obchodování s kryptoměnami na jejich burzách. K podobnému kroku se přitom již loni na podzim odhodlala Čína. Jak ale uvádí Urbaczka, i tamní pokus o regulaci měl na rostoucí cenu bitcoinu jen krátkodobý dopad a lze tak očekávat, že obdobný krok korejské vlády by se neprojevil jinak.

Nejistota kolem regulací zatím trvá

Nejistota kolem bitcoinu ale trvá i týden poté, co korejská vláda oznámila své kroky. Začaly se totiž objevovat spekulace, že by se jeho regulací mohli začít zabývat i zástupci nejsilnějších světových ekonomik na summitu zemí G20, který zasedne během března v Argentině.

„Podle mého mínění se nyní držitelé kryptoměn rozhodují, zda se bitcoinu zbavit, protože jeho omezení by znamenalo, že bude nahrazen lepšími produkty, nebo zda vsadit na to, že může i navzdory omezení vzkvétat,“ uvedl Steven Englander ze společnosti Rafiki Capital. Podobně situaci vidí i zakladatel platformy CryptoCompare, která sleduje trh s kryptoměnami.

„Na trhu je hodně paniky,“ uvedl Hayter. „Panuje tady větší nejistota kolem regulace,“ řekl podle agentury Reuters.

Tradiční investoři kryptoměně věští brzký konec

Bitcoin ve středu na burze Bitstamp sestoupil až na 9 500 dolarů. Později malou část ztrát smazal a kolem 14:45 SEČ se prodával za zhruba 9 700 dolarů. Proti úterý tak ztrácel přibližně 15 procent.

Americký investor a filantrop Warren Buffett současné mánii kolem bitcoinu a dalších kryptoměn předpověděl nedávno špatný konec.

„Co se týče kryptoměn, obecně mohu téměř s jistotou prohlásit, že dospějí ke špatnému konci. Kdy, nebo jak se to stane, to nevím,“ uvedl Buffett, který žije v Omaze v americkém státě Nebraska a který je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším člověkem světa. Díky úspěšným investicím si vysloužil přezdívku „věštec z Omahy“.