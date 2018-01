Slibují řešení šikany i inkluze. Firma nabízí kurzy, ministerstvo se k ní nezná

Pořádají vzdělávací kurzy pro pedagogy na mnohá témata - učitelé se v nich mají věnovat boji se šikanou či tomu, jak se vypořádat s inkluzí. Část kurzů by navíc měla probíhat pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Hlavní předností by pak mělo být to, že kurzy jsou akreditované u ministerstva školství. Jenže tady přichází háček. Ani jedna instituce se k pořádající organizaci nehlásí.