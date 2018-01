Pojišťovny ukázaly na podvodníky: Lidé si pro pár tisíc ukousli i prst

S pravděpodobně nejkurióznějším pokusem o podvod se setkali detektivové České spořitelny. „Mladý muž nahlásil, že byl přepaden ozbrojenými chuligány. Kromě toho, že byl pod přímou hrozbou namířené zbraně donucen vydat jim své osobní věci, ho výtržníci přinutili, aby si ukousl prst,“ popsala nezvyklý případ mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Až později a pod tíhou důkazů se pak mladík přiznal, že si zranění způsobil sám. Vyšetřovatelé pojišťovny zjistili, že byl závislý na drogách a alkoholu a doufal, že peníze z úrazového pojištění mu pomohou jeho závislosti financovat. Během vyšetřování se dokonce našel i chybějící kus prstu mladého muže. „Zda si chtěl muž ponechat tento „suvenýr“ na památku svého kousku, či zda s ním měl jiné plány, však zůstává záhadou,“ dodala Buriánková.

Vypláchl si ústa lahví vína

Výjimkou nebyli ani fabulující motoristé. Buriánková vzpomněla na dopis, který České pojišťovně zaslal jeden z nich poté, co mu pojišťovna nevyplatila pojistné kvůli požití alkoholu. „Na zadním sedadle své škodovky převážel 20 pet lahví bílého vína a láhev minerálky. Poté, co nezvládl řízení a vletěl do příkopu, si potřeboval kvůli zranění vypláchnout ústní dutinu. K tomu využil hned první lahev, kterou v šoku nahmatal,“ zprostředkovala Buriánková jeho vysvětlení.

Nahmatanou lahví byla samozřejmě jedna s vínem, kterou řidič na vyplachování použil celou. Provinilci to však pravděpodobně příliš nepomohlo. Detektivové České pojišťovny společně s policisty zjistili, že řidič v době nehody neměl řidičský průkaz. „Ten mu byl totiž před časem zabaven. A ‚překvapivě‘ kvůli alkoholu,“ dodala Buriánková.

Umrzlá vzácná koťata za 200 tisíc

S kreativními podvodníky se pak setkali i u pojišťovny Allianz. Tamní detektivové museli řešit dojemný vánoční příběh. „Jeden muž nám oznámil, že mu umrzla vzácná koťata v hodnotě 200 tisíc korun,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Václav Bálek. Muž se totiž měl vydat na návštěvu ke známému, kde se mimo jiné chtěl pokochat jeho šesti siamskými koťaty.

Po odchodu následně zjistil, že si v domě zapomněl klíče. Při jejich hledání ovšem zapomněl zavřít vchodové dveře, čehož měla vzácná koťata využít k výpravě za dobrodružstvím do mrazivé noci. „Jejich majitel je prý ráno našel před domem umrzlé a z jejich ztráty se psychicky zhroutil,“ dokončil srdceryvný příběh Bálek.

Celá událost měla však nakonec „šťastný“ konec jak z pohledu pojišťovny, tak nebohých domácích mazlíčků. „Dojemný vánoční příběh srdce detektivů Allianz neobměkčil, neboť v něm od začátku chyběla fakta včetně existence samotných koťat,“ vysvětlil Bálek. Milovníci koček se tak nemusí bát. Oba muži si neštěstí vymysleli s výhledem na zlepšení svojí tíživé finanční situace. Ke všemu se navíc podle Bálka po konfrontaci s důkaz přiznali.

Počet odhalených podvodů značně stoupl

V posledních letech přitom počet pojistných podvodů spíše stagnuje. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracoval projekt Česko v datech. Podle něho došlo například mezi lety 2015 a 2016 k nárůstu o necelá dvě procenta. To potvrzují i samotné pojišťovny.

„V roce 2016 odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 465,4 milionu korun. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná pouze o mírný nárůst ve výši 1,5 milionu korun,“ uvádí Buriánková.

Mluvčí však dodala, že za posledních pět let byl v případě České pojišťovny nárůst výraznější. Podle analýzy Česka v datech pak od roku 2012 vzrostl počet podezřelých událostí dokonce třikrát. Za zvýšením bychom však neměli hledat vzrůstající choutky Čechů k podvádění, ty jsou podle pojišťoven stále stejné, ale lepší technologie, které k odhalování nesrovnalostí pojišťovny mají.

Běžně podvádí až čtvrtina populace

„Podvádění je vrozené 25 procentům populace, 50 procent populace podvádět dokáže, když má příležitost, a jen zbylých 25 je principiálně čestných,“ shrnuje přístup Čechů k pojistným podvodům šéf detektivů pojišťovny Allianz Michal Vlk. O pojistné podvody se pak podle něj pokoušejí všichni od manuálně pracujících až po manažery v kancelářích.

Nejčastěji však pachatelem pojistného podvodu bývá mladý muž z Prahy nebo středních Čech s nižším vzděláním a zneužít se snaží pojištění motorového vozidla. Závěry Allianz pak potvrdila i Buriánková z České pojišťovny.

„Podvodníkům již tradičně svědčí anonymita hlavního města, kde byly odhaleny pojistné podvody za bezmála 205 milionů korun,“ uvedla s tím, že na dalších místech skončil Plzeňský a Ústecký kraj. Nejméně podvodů podle ní naopak páchají lidé na Vysočině a v Olomouckém či Zlínském kraji.

Pojišťovny: Zlepšilo se odhalování podezřelých událostí

Za zvýšením počtu podezřelých událostí tak stojí především lepší nástroje pro jejich odhalování. Největším přínosem pak podle Buriánkové jsou datové a informační technologie. Kromě toho se však zlepšují i vyšetřovací metody detektivů pojišťoven.

Buriánková upozornila na to, že i v pojistných podvodech existují sezonní trendy. „Například se začátkem letní turistické sezony přibývá pojistných podvodů páchaných v oblasti cestovního pojištění,“ vysvětlila mluvčí s tím, že přes léto tak lidé zkouší fingovat odcizení zavazadel. V zimě pak přibývá úrazů, ke kterým mělo dojít na sjezdovkách.

Stále populární jsou však podvody na pojištění motorových vozidel. „V zásadě jde o vysoké počty případů s menšími částkami, které se snaží podvodníci z pojišťovny vylákat,“ popsal mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek. V posledních letech však podle něj přibývá podvodů na životním a úrazovém pojištění. „Stále častěji se setkáváme s podvodným jednáním již při uzavírání životního pojištění s úrazovým připojištěním,“ dodala k tomu i Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.