U Prahy mají vyrůst haly, které zastíní i kostel. Kraj se projektu postavil

„Minulý rok jsme v dubnu rozhodli, že chceme dopracovat projektovou dokumentaci. Z našeho pohledu a i z pohledu výboru pro životní prostředí dokumentace naše připomínky neobsahovala,“ řekl Blesk Zprávám náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

„Nebyli jsme spokojeni, ať se to týká dopravy, krajinného rázu, nebo dopadu na zdraví obyvatelstva,“ dodal bývalý hejtman. To byly podle Petery základní důvody, proč se středočeští radní rozhodli, že stavbu nepodpoří. Podle Petery hraje svoji roli i občanská iniciativa, která nechtěla, aby vedle obytné zástavby byl obří sklad. Haly by totiž stály pouhých dvacet pět metrů od rodinných domů, které tu čile staví developeři.

Firma boj o projekt nevzdává

„Stopka to není, kraj je jedním z účastníků řízení. Definitivní rozhodnutí dává státní správa. Takže uvidíme, jaké bude rozhodnutí, ale nedovedu si představit, že by vůbec nevzalo v potaz rozhodnutí Středočeského kraje,“ dodal Petera.

Společnost Goodman nicméně boj o výstavbu nevzdává. V obci hodlá nadále pokračovat v dialogu s veřejností.

„Společnost Goodman nebyla oficiálně srozuměna s rozhodnutím Rady Středočeského kraje, nicméně v současné době je dokumentace EIA rozeslána dotčeným orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření s termínem do 11. ledna 2018,“ uvedla pro Blesk Zprávy Terezie Petzová ze společnosti Cook Communication, která firmu mediálně zastupuje.

Ve Zdibech nové haly nechtějí. | Eva Slavíková

„Dalším krokem bude veřejné projednání dokumentace EIA a až poté Krajský úřad rozhodne, zda bude EIA vydána či nikoliv. Společnost Goodman se snaží dlouhodobě vést konstruktivní dialog se zástupci obce Zdiby i tamějšími obyvateli a s tímto úmyslem hodlá pokračovat i nadále,“ uvedla dále Petzová.

Ve Zdibech vědí, že nemají vyhráno

Z rozhodnutí má radost i Eva Slavíková, zdibská obyvatelka, která zdejší odpor vede. „Pocity jsou dobré,“ uvedla organizátorka iniciativy pro Blesk Zprávy. „Teď ale potřebujeme ještě další a důležitější rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Věříme tomu, že předložíme tak pádné odborné argumenty, že nakonec krajský úřad rozhodne ve prospěch obce Zdiby,“ připojila.

Pokud by Krajský úřad Středočeského kraje v únoru rozhodl kladně pro společnost Goodman, tak by iniciativa musela dál pokračovat ve svém snažení. Haly by do obce podle kritiků přivedly zhoršení dopravní obslužnosti, více kamionů a v neposlední řadě by úplně změnily krajinný a historický ráz obce.