Mladistvé má od alkoholu odradit nová kampaň. Češi popíjejí ve velkém

Nová kampaň „Zůstaň nad vlivem“ chce od alkoholu odtáhnout náctileté. Čeští „teenageři“ jsou v tomto ohledu přitom na světové špičce. Tvrdí to aspoň Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Do akce se zapojují třeba známí sportovci nebo youtubeři.

„Youtubeři pro nás natočili spoty, které potom sdíleli na svém kanálu. Byly zaměřené právě na téma závislosti. Měli jsme třeba youtubera, který vyprávěl, že sám před několika lety trpěl závislostí,“ popsala pro Blesk Zprávy Michaela Čejková z Asociace neziskových organizací, která se o projekt stará.

„Chtěli jsme mladé lidi inspirovat k tomu jak s tím vyrovnat, jak zůstat nad vlivem, jak se vymanit z vlivu skupiny a ukázat jim na vrstevnících, že to jde,“ uvedla Čejková.

„Jedno pivo není katastrofa“

První dotace přišly loni v lednu. Projekt ale potřeboval důkladnou přípravu a tak opravdový velký start nastal na podzim., který podle Čejkové používají náctiletí ve velkém.

„V tuto chvíli máme zveřejněná čtyři videa. Každé vidělo 150 až 200 tisíc lidí. Po zveřejnění vždycky následovala reakce. Bylo to tři až pět soukromých zpráv na facebooku kampaně,“ uvedla Čejková.

Dotazy se prý netýkaly jen závislostí, ale směřovaly i k problémům doma, se šikanou a podobně. Organizátoři kampaně jsou rádi, že u mladých lidí získali důvěru. Projekt je navíc propojený například s Linkou bezpečí a dalšími organizacemi, které spadají do Asociace neziskových organizací.

„Náš cíl je, aby děti a mladiství přemýšleli o problematice závislostí. Nechceme jim říkat, že dát si jedno pivo je katastrofa. Chceme říct, že dát si jedno pivo je běžné, ale alkohol se nesmí stát jedinou náplní života,“ uvedla Čejková, aby dodala: „Inspirovali jsme se v zahraničí. Na základě kampaně se tam snížil počet náctiletých, kteří kouřili marihuanu, ale to je velmi dlouhodobý cíl.“

Milan: Začalo to frajeřinami v prváku na gymnáziu

Jak jsou na tom samotní pijani? Tak třeba Milan (17) začal v prvním ročníku na gymnáziu. Popsal, že sehnat ho není až takový problém, i když hostinští mladistvým nenalévají. „Začalo to v prváku. Koncerty, bavení se se staršími, nebo frajeření. Postupně se to překlopilo, člověk je rozumnější a už pije spíš jako doplněk, když si jde popovídat s přáteli. Dřív jsem byl zvyklí pít tvrdý alkohol donekonečna, teď si užiju pár piv,“ uvedl pro Blesk Zprávy Milan.



Jak to dělá, když mu ještě nebylo osmnáct? „Samozřejmě, že nenalejou všude, ale člověku to koupí někdo jiný, popřípadě si půjčím občanku, nebo řidičák kamaráda,“ dodal Milan.

Michal: Poprvé jsem zvracel ve 14

Podle ankety Blesk Zpráv začínají mladí lidé s alkoholem kolem čtrnácti až patnácti let. „Poprvé jsem z alkoholu zvracel ve čtrnácti na Silvestra,“ uvedl Michal (25).

„My jsme asi v osmé třídě chodily k nám nebo ke kamarádce domů. Rodiče měli bar a tak jsme ochutnávaly. Když to asi v deváté třídě prasklo, tak jsme si na nějakou dobu dalo pohov,“ popsala Lenka (28).

O život bojují kvůli alkoholu až dva tisíce dětí

Kampaně zaměřené na prevenci závislostí u mladých lidí jsou v České republice jsou podle asociace zatím ojedinělé.

„Přitom až dva tisíce českých dětí ročně bojuje v souvislosti s alkoholem o svůj život na jednotkách intenzivní péče. Kvůli alkoholu zemře v České republice ročně čtyři sta lidí. Dobře nastavené, dlouhodobé kampaně můžou pomoci změnit vnímání nejen alkoholu, ale i dalších návykových látek u dětí a mladistvých,“ uvedla předsedkyně Asociace nestátních organizací Helena Rampachová.



Přes to nějaké existují. Například hasiči obráželi ve spolupráci s policií celé léto hospody a bary, ve kterých kontrolovali, jestli mladí nepopíjejí, nebo třeba nehrají automaty. Kontrol bylo celkem 481. Z toho se 361 kontrol neobešlo bez problému. Zařízení tak často porušovala vyhlášku o alkoholu a hazardních hrách.