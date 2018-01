Šli jste si koupit do hypermarketu mléko, které podle letáku mělo stát 15 korun a v obchodě stálo o 5 korun více. Pokud je to v době, kdy leták stále platí, tak se jedná o klamavou reklamu. Nezákonnou praktiku používají někteří obchodníci, aby zvýšili prodej svého zboží, ačkoliv ví, že porušují zákon. Často ovšem spoléhají na to, že si toho zákazník nevšimne. Jak poznat, že jste se stali obětí klamavé reklamy a jak můžete obchodníka za lživou reklamu usvědčit?