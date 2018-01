V Česku řádí příušnice. Způsobují neplodnost a kdo by se měl přeočkovat?

Na Jihlavsku stoupá počet nakažených příušnicemi. Největší prosincovou vlnu má okres za sebou, jak upozornil idnes.cz, nemoc se rozšířila mezi mladými hokejisty Dukly Jihlava. Klub musí rušit tréninky a zápasy. Nemocní jsou hlavně ve věkové kategorii 10 až 14 let. Právě pro mladé chlapce a muže jsou příušnice velkým strašákem, protože se často hovoří, že po prodělání této nemoci mohou být neplodní. Je to pravda? A měli by se dospělí proti příušnicím přeočkovat?

Od září do středy 3. prosince bylo v jihlavském okrese zaznamenáno 78 případů nákazy příušnicemi. Žádný z nakažených ale neměl komplikace a také nebylo potřeba někoho hospitalizovat. Zatím epidemie postihla 46 mužů nebo chlapců a 32 žen nebo dívek. Nejkritičtější věk je 10 až 14 let. Nejvíce nemocných se ohlásilo v posledním prosincovém týdnu (21 nemocných).

Epidemie příušnic zasáhla mladé hokejisté Dukly Jihlava. Klub je kvůli nemoci nucen rušit svoje zápasy a tréninky. „Onemocnělo nám dvacet hráčů v pěti mládežnických kategoriích. Jedná se o juniory, starší dorostence, mladší dorostence B, starší žáky A a mladší žáky A a C. Nejmladšímu nemocnému je deset let. Nejvyšší výskyt je mezi hráči ve věku čtrnáct a patnáct let,“ sdělil manažer mládeže Dukly Jiří Jungwirth pro idnes.cz.

Krajská hygienická stanice už mladým hokejistům doporučila, aby pozastavila tréninky a zápasy.

Přenos kašlem i sdílením sklenic

Blesk Zprávy oslovily epidemiologa a odborníka na očkování Rastislava Maďara. Podle něj se ve sportovních kolektivech může nákaza šířit velmi rychle a jednoduše.

„Příušnice se přenáší kapénkovou infekcí, tedy sekrety horních cest dýchacích z nosu nebo z úst, např. kašlem, kýcháním, mluvením, ale i sdílením sklenic, láhví nebo příboru,“ řekl lékař, aby dodal: „Mohou se přenášet i dotekem rukou s povrchy a předměty kontaminovanými virem ze sekretů jiných osob, pokud se následně dostanou na sliznici dýchacích cest.“

Nemocný vylučuje virus příušnic ještě před typickým otokem slinné žlázy a ještě přibližně pět dnů po jeho nástupu. Nakazit nás však může i člověk s bezpříznakovou nákazou nebo s mírným průběhem příušnic, který si ani nemusí uvědomovat, že je infekční.

Otoky a vysoké horečky

Po uplynutí inkubační doby se příznaky nákazy objevují 12-25 dnů od vstupu viru do těla formou horečky, bolestí hlavy a svalů, únavy a nechutenství.

„Typickým příznakem jsou zvětšené a bolestivé příušní slinné žlázy pod uchem na jedné nebo většinou obou stranách s bolestí při kousání. Otokem mohou být postižené i další slinné žlázy pod jazykem nebo pod čelistí. Obvykle vymizí v rámci jednoho týdne,“ popsal příznaky příušnic Maďar.

A jak je to s léčbou příušnic? Léčí se jen symptomaticky, tedy léčba nepůsobí přímo na vyvolávající virus, ale tlumí se jen příznaky, které způsobuje. Na místě jsou vlažné obklady, dieta a klid.

Jak je to s neplodností u mužů?

Pro mladé muže jsou příušnice ve vyšším věku velkým strašákem, protože se říká, že mohou vést k neplodnosti. Virus příušnic může zasáhnout i jiné tkáně a orgány a způsobit například zánět mozkových blan, nebo zánět slinivky.

„Mezi ne úplně vzácné komplikace patří i zánět varlete nebo nadvarlete s následnou poruchou plodnosti až sterilitou, ta vyvolává obavy zejména u adolescentů a mladých mužů. Úplná sterilita není častá, častější je snížení plodnosti. Zánět ženských pohlavních žláz se vyskytuje jen ojediněle,“ zmínil epidemiolog.

Jiná pravidla v očkování dětí

„Příušnice může dostat kdokoliv, kdo je neočkovaný nebo věkem jeho imunita po očkování poklesla pod úroveň ochrany. Nákaza zanechává trvalou celoživotní imunitu, k opakování infekce nedochází,“ uklidnil Maďar ty, kteří už příušnice měli. Ale zároveň varoval další, kteří si myslí, že jedno očkování stačí.

Děti se očkují trojvakcínou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím, tedy proti třem nemocem najednou. První dávkou obvykle v 15 měsících věku, první vakcína by se měla podat do 18 měsíců věku, samozřejmě pokud dítě nemá kontraindikaci očkování,“ řekl Maďar.

Druhá dávka této vakcíny se nově od letošního ledna má podat ve věku 5 až 6 let, předtím to podle očkovacího kalendáře platného do letošního roku bylo obvykle za 6 měsíců po první dávce.

Protilátky klesají s věkem

Imunita po očkování se oslabuje přibližně po 20-30 letech od vakcinace, s věkem kolektivní imunita klesá.

„U někoho drží postvakcinační ochrana lépe, u jiného hůř. Například na Slovensku se druhá dávka této vakcíny podává až v 11 letech, proto posunula nová očkovací legislativa druhou dávku v ČR na pozdější věk. Stav imunity je možné ověřit vyšetřením protilátek. Pokud by byla jejich hladina nízká, lze i v dospělosti přeočkovat jednou dávkou trojvakcíny MMR,“ poradil lékař Rastislav Maďar.

Infekce v těhoteství může být nebezpečná

Kontrolu protilátek doporučuje lékař zejména adolescentům a mladým dospělým. Rovněž i dalším, kteří nebyly preventivně očkováni a tuto infekci neprodělali. Infekce v těhotenství může vést k úmrtí nebo vývojové vadě plodu, proto je vhodné myslet na ochranu před touto nemocí i při plánování rodičovství.