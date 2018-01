Hrozí nezaměstnaným v případě nemoci sebrání podpory? Nový formulář vyvolal zmatky

„Uchazeč o zaměstnání, který není dočasně schopen kvůli nemoci, úrazu, vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení plnit své povinnosti, musí o této skutečnosti informovat příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR,“ upozornila mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

V minulosti přitom stačilo, pokud nezaměstnaný na úřad donesl běžnou lékařskou zprávu. Nově však potřebuje, aby mu doktor vyplnil speciální formulář.

„Tyto formuláře jsou v platnosti od října a je povinností nezaměstnaného, který v době evidence na ÚP onemocní, aby přinesl na ÚP jako omluvenku tento formulář,“ dodává Beránková.

Na odevzdání nového formuláře pak má člověk nejdéle osm kalendářních dnů ode dne, kdy mu je potvrzení vystaveno. Nejde přitom o klasickou neschopenku. „Jedná se o potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení,“ vysvětluje Beránková.

Lékaři: Tiskopisy nám zatím nedorazily

Problémem je, že lékaři formuláře nemají. „Existuje vyhláška, která říká, jak by ten formulář měl vypadat, na základě které ho naše sdružení vytvořilo aspoň provizorně,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů České republiky. Oficiální tiskopisy se podle něj minimálně k praktickým lékařům nedostaly – nebo je o jejich existenci nikdo neinformoval.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí však i improvizovaný formulář stačí. Za jeho občasné použití by nemělo nic hrozit ani případnému uchazeči o práci. „Lékař má vydat potvrzení na příslušném formuláři, jehož vzor je stanoven vyhláškou. Pokud dojde k situaci, že lékař potvrdí nemoc nebo úraz či vyšetření nebo ošetření na jiném než požadovaném formuláři, protože jím nedisponoval, úřad práce u lékaře ověří, že vydané potvrzení je relevantní, a zároveň zajistí, aby lékař měl příslušné formuláře k dispozici,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Petr Sulek.

„V případě, že lékař potvrdí uchazeči o zaměstnání jeho nemoc nebo ošetření na jiném než předepsaném formuláři, tak mu za to samozřejmě žádný postih nehrozí,“ dodal mluvčí na dotaz, zda se mají lékaři obávat postihů za to, že si tiskopisy včas neopatřili.

Tiskopisy by přitom měly čekat na příslušných pobočkách Úřadu práce ČR. „Distribuce formulářů už proběhla. Lékař si příslušná potvrzení vyzvedne na Úřadě práce ČR, případně se může dohodnout se zaměstnanci ÚP ČR na jejich zaslání,“ vysvětluje Beránková.

Šonka ale uvedl, že ze strany státu má poslední informaci takovou, která říká, že příslušné tiskopisy se připravují a budou se distribuovat podobně jako klasické neschopenky. „Pro doktora to znamená další cestu na úřad, kde nám proti občance tiskopisy vydají,“ vysvětluje. Formuláře si ale lékaři nebudou moci vyzvednout na Okresní správě sociálního zabezpečení jako v případě neschopenek, ale budou pro ně muset vyrazit na Úřad práce ČR. „Pro mě to bude třeba znamenat další hodinu na cestu na úřad do nejbližšího okresního města a zase zpátky,“ popisuje Šonka.

Lékař: Formulář nechtěl ani úřad práce, navíc hrozí jeho zneužití

Šonka zároveň dodal, že nechápe, proč nový formulář vznikl. Je podle něj zbytečný a celý systém fungoval dobře i bez něj. „Není úplně jasné, kvůli čemu nebo komu nový tiskopis vznikl,“ dodává lékař. S formulářem podle něj totiž nebojují jenom jeho kolegové. „Původně jsme si mysleli, že vznikl z popudu úřadu práce, ale podle našich informací si s ním ani ony neví rady a nechtěly ho,“ popisuje Šonka.

„Má to zároveň i určité technické nedostatky. Žádná legislativa totiž neříká, do kdy si musíme toho člověka pozvat na kontrolu,“ dodal Šonka na účet nového formuláře. Na rozdíl od běžné neschopenky tak chybí pravidla, jak rychle neschopnost člověka spolupracovat s úřadem práce ukončit. To může vést k tomu, že nový formulář může být snáze zneužit lidmi, kteří nechtějí chodit na pravidelné schůzky s pracovníky úřadu.