V masu z Polska je moc vody, varuje drůbežář. Víme, jakému kuřecímu se vyhnout

V obchodní síti by se neměla drůbež, která má poškozený obal, je deformovaná nebo znečištěná, vyskytovat. Prochází výstupní kontrolou ve zpracovatelském závodě a také obchodníci zboží kontrolují při přejímce a v obchodní síti samotné. Pokud se přesto takové výrobky vyskytují, tak by je spotřebitelé neměli kupovat a měli by na tento stav upozornit prodejce.

Kuřecí maso | Profimedia