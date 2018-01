Neřešíte prevenci? Ročně proto umře 43 tisíc lidí. Na tyhle prohlídky musíte

Rakovina varlat postihuje většinou muže ve věkové skupině 15–40 let – čili v tom nejlepším věku, kdy mají pocit, že je nemůže vůbec nic ohrozit. Rakovina se projevuje tak, že jedno z varlat je tužší, větší, má na sobě hrbolek nebo bulku. Varlata nebolí, ale může bolet břicho nebo záda. Nádorem varlat v České republice onemocní přes 400 mužů ročně.

Zde pomůže samovyšetření. Pokud muž zjistí, že něco není v pořádku, měl by okamžitě navštívit urologa.



Badmintonista Petr Koukal se dozvěděl o své nemoci v pouhých pětadvaceti letech. „Jsme zvyklí si plánovat den, rok, celý život, ale na to, abychom na to měli čas, nemyslíme. Přitom stačí do svých kalendářů zapsat pravidelné prohlídky a myslet na prevenci.“ nabádá Koukal.