Do českých lázní jezdí dál Němci i Arabové. Kvůli úhradové vyhlášce přesto chybí peníze

Úhradová vyhláška na rok 2018 pořádně potrápila léčebné lázně. Podle ní by jim totiž na letošek nepřipadlo sedmi procentní zvýšení peněz na lázně pro dospělé. V této podobě nakonec vyhláška i vešla v platnost. Lázně si podle ministerstva dokážou vydělat i jinak, například wellness pobyty. Lázeňské péči se situace příliš nezamlouvá. Na konci roku se Svaz léčebných lázní dostal prý dokonce do potyčky s Veřejnou zdravotní pojišťovnou (VZP).

„V době, kdy jsme posílali otevřený dopis, jsme si mysleli, že úhradovou vyhlášku změní, ale nezměnili ji. Tak jsme vyzvali politické strany, které kandidovaly ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby udělaly všechno pro to, aby po volbách vyhlášku revidovaly. Nikdo se na to ale moc neozval. Teď máme nového ministra, ale zatím bez plného mandátu, takže ho zatím ani nevyzýváme,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha.

Problém s VZP

Asociace otevřený dopis poslala loni v říjnu. Ovšem bez ohledu na vyhlášku se podle Bláhy svaz rozhodl oslovit pojišťovny s tím, aby začaly platit cenu, která zohlední to, že rostou například ceny na mzdách lázeňských zaměstnanců. To se nestalo a podle Bláhy všechno snažení nakonec skončilo vyostřenou situací s VZP.

Ministerstvo podle prezidenta tedy v konečném důsledku přidalo všem lůžkovým zařízením, kromě lázní pro dospělé. Lázně nedostaly ani slibované peníze na zvýšení mezd sestrám. Z ministerstva prý nakonec přišla odpověď, která říkala, že si přeci lázně umějí vydělat jinak. Tím mělo ministerstvo zdravotnictví narážet například na wellness pobyty. I to má podle Bláhy háček. Aby lázně mohly nabízet wellness pobyty pro klienty za plnou cenu, ubudou logicky místa pro pojišťovny.

Po pojišťovně měl svaz požadovat zaindexování ceny o šest procent tak, aby se prý dostala na takzvaně férovou cenu. Tedy na tu, kterou mají i ostatní lůžková zařízení. Na konci roku totiž končily i smlouvy právě s VZP a tak lázně požadovaly změnu. S VZP ale k žádné dohodě prý nedošlo. VZP měla argumentovat tím, že náklady na lázeňskou péči pojišťovně neustále rostou. Podle Bláhy je růst ale způsobem pouze tím, že se do lázní posílá stále více pojištěnců.

VZP: Dostali dvakrát tolik než v roce 2013

Pojišťovna o žádném problému neví. Naopak má prý všechny smlouvy v pořádku uzavřené. „Se všemi podstatnými provozovateli lázní má VZP pro letošek uzavřeny řádné smlouvy, takže lázeňská péče pro klienty VZP je i v roce 2018 zajištěna na té nejvyšší možné úrovni,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí VZP Oldřich Tichý.



Lázně podle něho dostaly loni od VZP více než dvakrát tolik peněz než před pěti lety (v roce 2013 cca 825 milionů, v roce 2017 přes 1,7 miliardy, pozn. red.). Podle Bláhova tvrzení byl ale v roce 2013 zaznamenán v lázeňství značný pokles. V současné době se jen situace prý „vrátila do normálu“.

„V letošním roce počítá VZP s tím, že na lázeňskou péči dá ještě o bezmála 100 milionů korun víc než loni (celkem 1,85 miliardy, pozn. red.),“ dodal Tichý.

Z cizinců hlavně Němci či Arabové

Do lázní jezdí celkově údajně čím dál tím více lidí. Trochu nervozity zažily jen Karlovy Vary, které v poslední asi třech letech zaznamenaly určitý odliv Rusů a to podle Svazu zapříčinily jak sankce tak pokles ceny rublu. Naopak v poslední době mírně přibývá lázeňských hostů z Německa, nebo z arabských zemí.

Právě v souvislosti s Araby se však objevily protesty v Teplicích. „Protiarabské demonstrace a nepokoje velkou část klientely odpudily. Nejvíce to odnesly Teplice,“ řekl Eduard Bláha před časem Deníku.



Ministerstvo: Lázně dostávají dvakrát tolik

Že by lázně peníze nedostali odmítá i ministerstvo zdravotnictví. „V úhradové vyhlášce je počítáno s lázněmi pro dospělé. Lázně pro dospělé jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, proto i v úhradové vyhlášce na rok 2018 je u lázní pro dospělé stanovená úhrada, a to ve shodné výši jako úhrada v roce 2017," uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle ministerstva je částka z úhradové vyhlášky adekvátní, protože úhrady v tomto segmentu v posledních letech rostly nadprůměrným tempem. Náklady na lázeňskou léčebně rehabilitační péči se od roku 2013 více než zdvojnásobily, a to z 1,6 mld. Kč v roce 2013 na 3,3 mld. Kč v roce 2017, tvrdí ministerstvo.

Ministerstvo zdravotnictví nepřímo potvrdilo, že lázně odkázalo na to, ať si vydělají jinak. „Ministerstvo zdravotnictví pouze poukázalo na skutečnost, že tito poskytovatelé mohou ve velké míře využívat možnost poskytování svých služeb také samoplátcům a tím si výrazně navýšit příjmy,"dodala Štěpanyová. Pacienti se prý však podle ministerstva o svá lůžka bát nemusí. Jsou prý dostatečně dopředu nasmlouvaná.