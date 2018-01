Češi mají velké oči: Napečou hory cukroví a pak ho házejí zvířatům. Výslužkou je ale zabíjejí

Vánoční pečivo stojí nemalé částky a tak ho spousta lidí i „syslí“ na horší časy. Končí třeba v mrazácích našich ledniček. Podle ankety Blesk Zpráv ho lidé rádi vytahují na Velikonoce. Sedmdesát dva procent lidí utratí za cukroví do jednoho tisíce korun.

65 procent respondentů tvrdí, že jim žádné napečené dobroty nezbývají, 19 procent respondentů podle průzkumu cukroví mrazí, deset procent jej vyhodí a dvě rozdají.

Vyhodíme neuvěřitelných 356 tun pečiva

„Pečivo, mezi které vánoční cukroví spadá, patří v Česku dlouhodobě na vrchol žebříčku nejvíce vyhazovaných potravin. Ročně se v Česku celkem vyhodí 356 835 tun pečiva, domácnosti se na tomto plýtvání podílejí 109 273 tunami,“ popsal Martin Prokop, autor projektu zfarmydomu.cz, jehož cílem je zamezit plýtvání potravinami a naučit spotřebitele zodpovědnému přístupu k potravinám a dodal:

Povánoční detox: Zbavte se břicha, které vám zůstalo po kaprovi, salátu a cukroví

„Důvodů k vyhození vánočního cukroví je hned několik, v první řadě je to neodhadnuté množství, dále je to i schraňování napečeného cukroví na Štědrý den, po jeho uplynutí ale většina lidí cukroví už tolik nejí. Někteří lidé obohatí cukrovím ještě silvestrovskou tabuli, potom už ale nezkonzumované cukroví míří do odpadků.“

Jak se s vánočním pečivem pasují lidé, které Blesk Zprávy oslovily? Nejčastěji ho prý opravdu zvládnou zkonzumovat, potom jsou řešení všelijaká. Nejčastěji končí v mrazácích s tím, že je domácnosti „slupnou“ na Velikonoce. Někdo je také dá ptáčkům do krmítek, kachnám nebo slepicím.

Ptáčkům, pro bezdomovce nebo do koláče

Jan K. (26) by cukroví rozhodně nevyhodil. „Sním ho, i kdyby to mělo trvat do května,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

„Zamrazím ho a vytáhne se na Velikonoce, když na něj zapomenu, můžu ho použít příští Vánoce,“ popsala s nadsázkou Monika W. A stejný postup volí i Kamila S. (26), ale té letos prý nic nezbylo.

Tenhle srneček se Nového roku nedožil… Ochranáři varují před krmením divoké zvěře

Čtenářka Andrea dává zbytky cukroví do ptačího krmítka na zahradě, je to prý jedinečná podívaná, když se později slétnou všemožné ptačí druhy a drobečky vyzobávají. Martin (33) by přebytky odnesl bezdomovcům, letos ale také žádné nemá.

Foodblogerka Barbora Turková z cukroví dokonce peče oblíbený vánoční koláč. Doma ho prý milují. Prozradila i to, z čeho se tato pečená dobrota skládá.

Suroviny na těsto:

200 gramů hladké mouky

65 gramů třtinového cukru

1 vajíčko

100 gramů namletých mandlí

125 rozměklého másla

špetka soli

studená voda

Suroviny na náplň:

lžička perníkového koření

150 ml bílé jogurtu

3 vajíčka

50 gramů cukru krystal

3 lžíce medu

hrst vlašských ořechů

A k tomu samozřejmě zbytky cukroví.

Proč zvěř pečivo nesmí?

Podle průzkumu ale volí lidé i méně bezpečné formy likvidace vánočního cukroví. Nosí ho prý zvířatům do lesa. To je ale velmi nebezpečné. Přibližně před 14 dny za takovou věc zaplatil svým životem srnec v Praze. Pečivo rozhodně není možné nosit zvířatům.

Lidé zabíjejí zvěř starým pečivem, zuří ochránci. A ukázali i plesnivý chléb

Před krmením zvěře podobnými dobrotami také důrazně varují Lesy České republiky na svém webu. Co zvířatům na pečivu vadí? „Zvěř má na zimu uzpůsobeno trávení na úsporný režim a energeticky vydatná strava, jako kynuté vánočky, štoly, chleby a podobně, může zvěři způsobit střevní koliky, problémy s trávením, až uhynutí,“ popsala situaci pro Blesk Zprávy tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Žena zároveň dodala, že to stejná situace jako v případě zoologických zahrad, kde platí stejný zákaz krmení zvířat lidskou potravou.