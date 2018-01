Vysokohorská výbava není všechno. Je třeba ji umět správně používat

Na nohou mačky a v ruce cepín. To by mělo být v těchto dnech základní vybavení každého vysokohorského turisty. Mít výstroj ale nestačí, musíte ji umět i správně použít.

Zima a sníh lákají mnohé z nás vysoko do hor. Uklouznutí na zledovatělém povrchu se už ale stalo osudným řadě turistů, dokonce i těm, kteří na sobě měli povinnou výstroj. „To, že někdo má adekvátní výstroj, neznamená, že nemůže dojít k nehodě, protože tu výstroj je samozřejmě třeba naučit se používat,“ uvedl Jozef Brejčák, záchranář Horské záchranné služby.

U turistických stoupacích želez, takzvaných maček, je důležitá správně nastavená velikost. Se zmrzlýma rukama není jednoduché mačky nastavit, proto je důležité učinit tak už doma. Ani chůze v nich není napoprvé zcela jednoduchá. Buďte proto nanejvýš opatrní.

K povinné výbavě patří i turistický cepín. „Ten se má držet za hlavu s hrotem směřujícím dozadu. To je takový základ pro turisty. V podstatě je to tak proto, aby mohl turista cepín se spodním hrotem zapichovat do svahu. Je to tak i proto, že pokud by došlo k pádu, tak si člověk zasune cepín pod sebe a hrot svou vahou zatíží do zdi, tím nastává brzdění,“ uvedl Brejčák.

Při mírnějším sklonu došlap na celou plochu chodidla s mačkami, když je ale stoupání strmější, využívají se přední hroty. Při sestupu se naopak používají zadní hroty. Pokud je ale terén velmi strmý, musíte couvat a jít přes ty přední. „Nikdy by se nemělo chodit na bočních hrotech, protože tehdy dochází k uklouznutí. S mačkami se zabřednout nedá," doporučuje Brejčák.